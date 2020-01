Besucher der Sterkrader Innenstadt dürften es dieser Tage bemerken: Das Bild der Einkaufsstraße hat sich verändert. Der Glockenturm des markanten Stadtmittehauses erstrahlt nun in der Dunkelheit in hellem LED-Licht. Ebenso die Fassade des auch als Lantermann-Hauses bekannten Gebäudes. Sanierung und Umbau sind laut Oberhausener Gebäudemanagement GmbH (OGM) in weiten Teilen fertiggestellt.

Die erste umfassende Sanierung nach rund 40 Jahren ist somit fast abgeschlossen. „Damit sichern wir den weiteren Verbleib des Modehauses im Lantermann-Haus“, erklärt Hartmut Schmidt, Geschäftsführer der OGM GmbH. Ein Aufzug für einen barrierefreien Zugang im Modegeschäft ist installiert, die elektronischen Anlagen wurden erneuert und die Rahmen der Schaufensterfront erstrahlen in frischer blaugrüner und platingrauer Farbe. „Durch den Umbau wurde der Verkaufsbereich neu strukturiert“, sagt Alfred Krasemann, Geschäftsleiter des Modehauses. Er kündigt an, neue Marken und Shops einzurichten.

Neuer Schriftzug für das Modehaus Lantermann

Die drei prägnanten Geschäfte – Modehaus Lantermann, Schuhhaus Schmelzer und Café Cordes – seien nun zu einem „kleinen Zentrum“ zusammengeschlossen, heißt es bei der OGM weiter. Im benachbarten Geschäftslokal des Schuhhauses sei ebenfalls bereits ein neuer Lift eingezogen. Die Oberböden in beiden Etagen werden in den nächsten Tagen erneuert.

Eine Delegation der CDU Oberhausen schaute sich vor Ort um. Dabei auch Ordnungsdezernent Michael Jehn (Mitte rechts, im grauen Mantel). Foto: Gerd Wallhorn / FUNKE Foto Services

Knapp 600.000 Euro hat der Umbau der 90 Jahre alten und unter Denkmalschutz stehenden Immobilie in Oberhausen-Sterkrade bislang gekostet. Nach Abschluss aller Arbeiten wird die Stadt rund eine Million Euro investiert haben. Neben der Sanierung des Glockenturms und der Schaufensterfassade sowie dem Einbau der Aufzüge standen auch die Sanierung der Toilettenanlagen sowie eine neue Schalldämmung für die Lüftungsanlage auf dem Plan. Die Erneuerung der Markise und ein neuer Schriftzug für das Modehaus Lantermann stehen noch aus.

CDU Oberhausen vor Ort

Vom Fortschritt der Arbeiten hat sich jüngst auch eine Delegation der CDU vor Ort überzeugt. Gemeinsam mit dem Beigeordneten Michael Jehn kamen die Lokalpolitiker zum Ortstermin an der Ecke Steinbrinkstraße/Bahnhofstraße zusammen. „Endlich ist der Glockenturm als Wahrzeichen für unser Stadtteilzentrum auch bei Dunkelheit gut sichtbar“, freute sich etwa Klaus-Dieter Broß. Und Michael Jehn meinte: „Wenn wir rund eine Million Euro in zeitgemäße Rahmenbedingungen investieren, so ist das ein gutes Signal für den Einzelhandel in Sterkrade.“

Oberhausen Auch Kleinstädter Bühne wird saniert Noch nicht abgeschlossen sind die Arbeiten an der Kleinstädter Bühne, die ebenfalls zum Gebäudekomplex des Sterkrader Stadtmittehauses gehört. Handwerker sind mit der Sanierung des Außen- und Innenbereiches beschäftigt. Das Oberhausener Gebäudemanagement kann noch nicht abschätzen, wie lange diese Arbeiten andauern werden. Einzelne Träger im Gebäude sind verrostet, ein Gutachter ist eingeschaltet und muss zunächst die Kosten einschätzen. Der Betrieb der Kleinstädter Bühne geht dennoch weiter.

Weniger begeisterte Stimmen gab es dagegen während der Sanierung. Über viele Stolperfallen, Müll im Hof, eine zeitweise defekte Haustür, herunterbröselnden Putz und Bauschutt, der monatelang im Hof des Stadtmittehauses liegen geblieben sein soll, beschwerte sich eine Anwohnerin. Bei der OGM habe sie sich zwar beschwert, doch keine Antwort erhalten. Beim Gebäudemanagement selbst konnte man die Anschuldigungen nicht nachvollziehen. Nach den Beschwerden habe es Ortsbegehungen gegeben, die Probleme seien behoben worden. So bestätigte es nach Abschluss der Arbeiten auch die Anwohnerin.