Auch die Pop-Gruppe Drens spielte schon vor dem Gdanska-Biergarten am Oberhausener Altmarkt. In den Sommer-Monaten folgen hier Live-Konzerte weiterer Künstlerinnen und Künstler, die keinen Eintritt kosten.

Biergarten-Konzerte Oberhausen: In diesem Biergarten gibt es Gratis-Konzerte

Oberhausen. Die Live-Reihe „Endlich Sommer“ verwandelt einen bekannten Oberhausener Biergarten in eine Konzertstätte für Rock und Pop. Das sind die Termine.

Und es war Sommer! Wenn man den Wetterfröschen glauben mag, stehen uns nach der Regenunterbrechung wieder reichlich schöne Tage bevor. Und diese lassen sich mit lockerer Abendmusik vielleicht noch versüßen.

Im Gdanska-Biergarten am Altmarkt startet am Freitag, 23. Juni 2023, ab 19.30 Uhr die Konzert-Reihe „Endlich Sommer“. Das Live-Format wurde während der Corona-Zeit erfunden und steigt bereits zum vierten Mal in der Innenstadt von Oberhausen.

Oberhausen: Freier Eintritt für Besucher - keine Spendendose

Im vergangenen Jahren waren die Freiluft-Konzerte gut besucht. Die Veranstalter von Indie Radar Ruhr reichten eine Spendendose herum. Da es diesmal kurzfristig eine Förderung über die Stadt Oberhausen gab, entfällt der freiwillige Spendenbeitrag für Besucherinnen und Besucher. Der Eintritt für die Open-Air-Konzerte ist komplett frei.

Am Freitag, 23. Juni, legt der Nachwuchs-Pop-Künstler Marlin Beach (bürgerlich Lucas Adlhoch) aus Regensburg vor und stellt Songs seiner EP „Exploration Days” vor. EP bedeutet „Extended Play“ und beinhaltet mehr Songs als eine Single, aber weniger als ein Album. Auch die Deutsch-Italienerin Leonora ist als Genre-Kollegin mit am Start.

Oberhausen: Biergarten-Konzerte mischen Rock, Pop und Indie

Weitere Termine: Crystal Glass und Marie Rauschen (Samstag, 24. Juni), Night Orchestra und The Muskmelons (Freitag, 30. Juni), Lunates und Kristina Schumacher (Samstag, 1. Juli), Takeaways (Freitag, 21. Juli), Cloud Trips und Plastic Peaches (Samstag, 22. Juli) sowie Annelu und Julina (Freitag, 28. Juli) sowie Bernd Rinser mit Roots-Rock bei Gitarrissimo (Freitag, 4. August).

Alle Konzerte spielen in der Zeit zwischen 19.30 Uhr und 21.30 Uhr und enden damit vor 22 Uhr. Wer sitzen möchte, sollte sich rechtzeitig unter www.gdanska.de/tisch-reservieren einen Tisch reservieren. Die Macher versichern: „Auch diesmal kann wieder gestanden werden. Es können ohne Tisch die Konzerte bestaunt werden.“

Wer sich auf Umsonst-und-draußen in einem größeren Rahmen vorbereiten möchte: Das Zwei-Tage-Festival „Olgas Rock“ von RockO und Kulturbüro der Stadt Oberhausen steigt am Freitag, 11. August, und Samstag, 12. August, im Osterfelder Olga-Park. Der Eintritt ist ebenfalls frei.

