Oberhausen: Immer mehr Schulen und Kitas mit Corona-Fällen

Je mehr getestet wird, desto mehr Infizierte tauchen auf: In Kindergärten und Schulen werden zunehmend infizierte Kinder und Pädagogen aufgespürt.

Oberhausen. Mit der allgemeinen Ausbreitung des gefährlichen Coronavirus’ melden zunehmend Schulen und Kitas neue Infektionen von Lehrern und Schülern.

Von der Ausbreitung des Coronavirus sind in Oberhausen auch immer mehr Schulen und Kitas betroffen. Da zwei Osterfelder Gesamtschüler positiv getestet wurden, ordnete das Gesundheitsamt nach Angaben der Stadt Quarantäne für vier Lehrer und 27 Schüler an.

Weitere betroffene Schulen melden infizierte Schüler: das Freiherr-vom-Stein-Gymnasium (ein Schüler), die Gesamtschule Weierheide (ein Schüler), das Sophie-Scholl-Gymnasium (ein Schüler), das Hans-Böckler-Berufskolleg (sieben Schüler), die Hirschkampschule (ein Schüler) und die Schwarze Heide Schule (ein Schüler). Noch ermittelt nach Darstellung der Pressestelle das Gesundheitsamt die Art und Zahl der Kontakte; über weitere konkrete Maßnahmen für die Schulen ist noch nicht entschieden worden.

Außerdem sind noch in acht Kindergärten einzelne Corona-Infektionen nach Tests aufgespürt worden – sowohl bei Kindern als auch bei Erzieherinnen. Die unterschiedlich betroffenen Kindertageseinrichtungen sind die Kita Königshardt (zwei Kinder), das Awo-Kinder- und Familienzentrum (eine Mitarbeiterin), die Kita Familienzentrum Schatzkiste (ein Fall, die Kita-Gruppe ist von weiteren Maßnahmen nicht betroffen), die Kita St. Theresia vom Kinde Jesu (ein Fall, keine weiteren Maßnahmen erforderlich) sowie die Kindergärten St. Pankratius, St. Bernardus, Löwenzahn und St. Barbara (je ein Fall). Bei den letzteren Kindertagesstätten werden mögliche Maßnahmen erst noch zwischen der Kita-Leitung und dem Gesundheitsamt abgestimmt, da die Kontakte eines jeden Einzelfalls erst noch ermittelt werden müssen.

Viele Anrufer fragen nach Corona-Infos

Immer mehr zu tun bekommen auch die Mitarbeiter an der städtischen Corona-Hotline mit der Rufnummer 0208-825-7777. Sie wurde am Montag nach Angaben der Stadt 355-mal und am Dienstag 248-mal zum Thema Corona angerufen. Die Hotline ist montags bis donnerstags von 7 bis 17 Uhr und freitags von 7 bis 14 Uhr erreichbar. Die NRW-Corona-Hotline ist werktags bis 20 Uhr unter der Rufnummer 0211 9119-1001 besetzt.