Oberhausen im Mai 2023: Mit dem E-Scooter zum Centro

Oberhausen. Der Mai macht bei gutem Wetter Lust auf Ausflüge. Die Oberhausener Tourismusförderung bietet verschiedene Touren an.

Im Wonnemonat Mai könnte das Wetter schon mal Lust auf Ausflüge machen. Die Oberhausener Wirtschafts- und Tourismusförderung (OWT) weist deshalb auf ihr Programm hin. Los geht es am 7. Mai mit einer Führung im Niederrheinstadion. Das Thema in der Heimat von Rot-Weiß Oberhausen (RWO): natürlich Fußball im Ruhrgebiet.

Anekdoten im Niederrheinstadion

„Entscheidend is auf´m Platz“ - der Spruch von Spieler- und Trainer-Legende Alfred „Adi“ Preißler passt auf diese Führung wie das Runde ins Eckige, findet die OWT und verspricht: „Die zweistündige Tour am und im Stadion Niederrhein ist ein Muss nicht nur für Fußballfreunde.“ In der Heimspielstätte des SC Rot-Weiß Oberhausen wird anhand vieler geschichtlicher Anekdoten erzählt, wie die Sportart entstanden ist und im Ruhrgebiet zunehmend für Furore gesorgt hat. Die Termine sind am 7. Mai, 4. Juni, 9. Juli, 6. und 27. August sowie am 8. Oktober um jeweils 14 Uhr. Der Preis für Teilnehmer beträgt 15 Euro für Erwachsene und 8 Euro für Kinder. T

Stadtrundfahrt per Sonderwagen

Vom 13. Mai. bis zum 14. Oktober 2023 macht ein originaler Stoag-Linienbus aus den 80er Jahren jeden Samstag ab 14 Uhr Station an vielen Oberhausener Sehenswürdigkeiten. Die knapp 120-minütige Tour führt vom Westfield Centro bis hin zur St. Antony-Hütte, Schloss Oberhausen und über den Hauptbahnhof wieder zurück zum Centro, inklusive kurzer Fotostopps. Die Start- und Endhaltestelle befindet sich in der Neuen Mitte an der Coca-Cola-Oase am Luise-Albertz-Platz am Centro (vor dem Parkhaus 3/Coca-Cola-Oase am Wendehammer). Während der Fahrt werden die Teilnehmer von einem professionellen Reiseführer begleitet. Das Stadtrundfahrten-Ticket kostet 15 Euro für Erwachsene (für Kinder von 4 bis 14 Jahre 7 Euro); eine vorherige Sitzplatzreservierung ist empfehlenswert. Sondertouren für Gruppen und Vereine sind auf Anfrage ebenfalls möglich.

Mit dem E-Scooter durch die Neue Mitte

Wer sich auch etwas Wind um die Nase wehen lassen möchte, für den könnten geführte E-Scooter-Touren das Richtige sein. Ab 20. Mai bis 7. Oktober 2023 findet jeden ersten und dritten jeden Samstag im Monat von 16 Uhr bis 18 Uhr eine „Neue-Mitte-Tour“ vom Centro über Burg Vondern, Olga-Park, Eisenheim, Kaisergarten und Gasometer zurück Richtung Centro statt. Die Ticketpreise betragen 28 Euro pro Person; für Jugendliche von 14 bis 17 Jahren und Studenten ermäßigt 24 Euro. Vor Beginn erfolgt eine kurze Einweisung, Helme werden gestellt. Treffpunkt für die „Elektro-Rundfahrt“ ist eine Viertelstunde vor Abfahrt an der OWT-Rollergarage in Parkhaus 7 am Westfield Centro (Sheffieldstraße, am Eingang des Treppenhauses Deck G 0). Nach Absprache können die Roller für jeweils 22 Euro am Tag bei der Tourist Information auch individuell angemietet werden (Scooter-Hotline: Tel. 0208 / 869 084 04).

Tourist Information Oberhausen, Tel: 0208 / 82 45 70 oder per E-Mail an tourist-info@oberhausen.de. Internet: www.oberhausen-tourismus.de. Tickets gibt es in den beiden Tourist-Informationen am Hauptbahnhof und im Centro sowie online unter www.oberhausenshop.de.

