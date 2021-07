Oberhausen im Juli: Mehr freie Stellen, weniger Arbeitslose

Oberhausen. Ist der tiefe Wirtschaftseinschnitt durch die Pandemie schon vorbei? Über dem Oberhausener Arbeitsmarkt klart der Himmel deutlich auf.

Im Vergleich zu den Juli-Zahlen vor einem Jahr hat sich der Oberhausener Arbeitsmarkt deutlich erholt. Die Arbeitsagentur meldet über 1000 (exakt 1028) Arbeitslose im Juli 2021 weniger als im Juli 2020.

Zudem befindet sich Oberhausen mit gut 430 neuen Stellenangeboten der Betriebe wieder auf dem Juli-Niveau im Wirtschaftsboomjahr 2019. Zum Stichtag standen 1847 freie Stellen zur Verfügung, 14 mehr als im Vormonat und 187 mehr als im Juli 2020. Das geht aus dem neuesten Monatsbericht der Arbeitsagentur Oberhausen hervor.

Saisontypischer Anstieg der Arbeitslosenzahlen

Saisontypisch ist die Zahl der Oberhausener Arbeitslosen von Juni auf über 11.800 angestiegen (plus 64), da sich im Juli viele junge Menschen nach ihrem Schulabschluss oder Berufsausbildung zunächst einmal arbeitssuchend melden, wenn sie nicht sofort von einem Betrieb übernommen werden. Die Arbeitslosenquote beträgt 10,7 Prozent. „Mit Blick auf die Stellensituation und den Bedarf an ausgebildetem Personal bin ich aber optimistisch, dass diese jungen Menschen zeitnah eine neue Beschäftigung finden werden“, sagt Jan Boesten, Bereichsleiter der Agentur für Arbeit Oberhausen.

Allerdings gibt es auch einen besorgniserregenden Negativtrend bei der Langzeitarbeitslosigkeit: Mit aktuell 6380 Personen hat die Zahl derjenigen, die bereits ein Jahr oder länger bei der Arbeitsagentur oder dem Jobcenter arbeitslos gemeldet sind, gegenüber Juli 2020 um über 630 Frauen und Männern zugenommen.

Die Unterbeschäftigung, also inklusive der Arbeitslosen in Fortbildungen oder mit einer Erkrankung, umfasste im Juli 15.644 Personen – die Quote beträgt 13,8 Prozent.

