Oberhausen: Im EKO wurden sechs Weihnachtsbabys geboren

Oberhausen. Im Evangelischen Krankenhaus Oberhausen sind gleich sechs Weihnachtsbabys zur Welt gekommen. Um 9.36 Uhr gab es eine Zwillings-Geburt.

Am 24. Dezember um 9.36 Uhr und 9.37 Uhr erblickten Zwillinge im Evangelischen Krankenhaus Oberhausen (EKO) das Licht der Welt. Insgesamt wurden an Heiligabend sechs Kinder auf der Geburtsstation geboren.

Stress kam allerdings nicht auf: "Es war alles gut über den Tag verteilt", berichtet eine Hebamme. Eine der Geburten fand am Weihnachtsabend statt. Um 23.50 kam Zahra Nila gesund und munter auf die Welt. Jetzt müssen sich die frischgebackenen Mütter aber erst noch von der Geburt erholen bis sie dann in ein paar Tagen gemeinsam mit ihren Kindern nach Hause können.

In NRW werden an Weihnachten 900 Kinder geboren



Über 900 Kinder wurden im Jahresdurchschnitt der letzten 20 Jahre in Nordrhein-Westfalen an den Weihnachtstagen geboren und können somit nicht nur Weihnachten, sondern auch ihren

Geburtstag feiern. Wie Information und Technik Nordrhein-Westfalen als statistisches Landesamt mitteilt, erblickten Heiligabend 2019 in Nordrhein-Westfalen 332 Kinder das Licht der Welt. Mehr als 100.000 Menschen in Nordrhein-Westfalen haben an den Weihnachtsfeiertagen Geburtstag.

