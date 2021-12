Oberhausen: Im EKO gilt ab sofort FFP2-Maskenpflicht

Oberhausen. Jeder und jede, die das Evangelische Krankenhaus Oberhausen betritt, muss ab sofort eine FFP2-Maske tragen. Grund ist die Omikron-Variante.

Besucherinnen und Besucher des Evangelischen Krankenhauses Oberhausen (EKO) müssen ab sofort eine FFP2-Maske ohne Ventil tragen. Grund sei die „hochinfektiöse Omikron-Variante des Coronavirus, die sich auch in Deutschland rasant ausbreitet“, erläutert die Krankenhaus-Leitung diese Entscheidung.

Die FFP2-Maskenpflicht gilt nicht nur für Besucher, sondern für alle, die das Krankenhaus betreten: also auch Patientinnen und Patienten, Mitarbeitende, Lieferanten usw. Patienten, die zurzeit stationär im EKO behandelt werden, erhalten FFP2-Masken vom Krankenhaus.

Der Krisenstab des EKO hat die Verschärfung der Maskenpflicht zum Schutz aller beschlossen, heißt es in einer Mitteilung. „Die Ansteckungsgefahr durch Omikron scheint – Stand heute – noch deutlich höher zu sein als bei der Delta-Variante“, erklärt Dr. Britt Hornei, Chefärztin des Instituts für Laboratoriumsmedizin und Klinische Mikrobiologie. „Eine FFP2-Maske bietet einen wesentlich höheren Schutz – und der ist gerade in einem so sensiblen Bereich wie einem Krankenhaus notwendig.“

