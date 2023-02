Oberhausen: Hobbygärtner für freie Gemüse-Felder gesucht

Agrarwirt Matthias Ott, hier im April 2021 auf der Feldfläche für Selbstanbauer in Mülheim, sucht jetzt für sein Feld in Oberhausen neue Mitstreiter.

Oberhausen. Die Pott-Gärten in Oberhausen-Holten sind der Renner. Auch ein Kindergarten bewirtschaftet dort schon ein Feld. Einige Parzellen sind noch frei.

Frisch auf den Tisch: Was gerade für Stadtmenschen meist ein Traum bleibt, ist für viele Holtener zum Greifen nahe. „Wir säen. Sie gärtnern und ernten“, unter diesem Motto bietet Agrar-Ingenieur Matthias Ott (27) bereits zum zweiten Mal ab Ende April, Anfang Mai an der Markgrafenstraße, Ecke Biefangstraße in Oberhausen wieder Gemüsefelder zur Miete an.

Gerade die Corona-Pandemie hatte es gezeigt: Der Anbau von eigenem Gemüse ist längst zum Trend geworden. Matthias Ott hat diesen Trend erkannt und bietet in Holten seit 2022 mehrere Gemüsefelder zur Miete an. Der gelernte Agrar-Ingenieur startete sein „Pott-Garten-Projekt“ 2021 in der Oberhausener Nachbarstadt Mülheim. Die Idee kam an, deshalb zog Ott 2022 gleich in Oberhausen-Holten nach.

Der Jung-Bauer erzählt: „Einst gab es hinter den Zechenhäusern noch eigene Gärten.“ Doch heute sei dies oftmals nicht mehr der Fall. Ott sorgte kurzerhand für Ersatz: Auf einer Fläche von insgesamt 1,5 Hektar können Hobbygärtnerinnen und Hobbygärtner in Holten nun selbst Gemüse, aber auch Blumen anbauen. In Oberhausen startet in Kürze die zweite Saison. Einige Parzellen sind noch zu vergeben.

Viele Hobbygärtner sind in Oberhausen-Holten erneut dabei

„Viele Mieterinnen und Mieter sind erneut dabei, sogar eine örtliche Kindertagesstätte hat die Pott-Gärten für sich entdeckt und wird ein eigenes Feld bewirtschaften“, freut sich der Landwirt. Aber auch Neulinge sind eben noch herzlich willkommen. Für alle gemeinsam gelten aber ein paar Regeln: So sind in den Pott-Gärten etwa Gifte streng verboten. Was für Pflanzenschutzmittel zutrifft, gilt außerdem für den Einsatz von Dünger. „Denn viele sind hier ja gerade aktiv geworden, weil sie ihr Gemüse gesund und ohne chemische Belastungen essen wollen“, erläutert Ott dazu auf seiner Internetseite.

Ein weiteres wichtiges Thema gerade in heißen Sommern sei unter den Gartenfreunde immer wieder auch das Wässern gewesen. „Da ist die Sorge groß, die Ernte könnte verdursten“, weiß Ott. Doch meist bestehe kein Grund dafür. „Unsere Pflanzen können sehr gut Wasser speichern und brauchen viel weniger Nachschub, als man glaubt.“ In Zweifelsfällen stehe er stets mit Rat und Tat zur Seite.

Entsprechend erfolgreich sei bei vielen Gärtnern im vergangenen Jahr die Ernte ausgefallen. Die Überproduktion, die nicht selbst verzehrt werden konnte, wurde in einer Sammelkiste abgelegt und gespendet. Neugierig geworden? Weitere Informationen gibt es direkt bei Matthias Ott unter der WhatsApp-Nummer 0178 1541222 oder auch per Mail an matthias.ott@live.de

