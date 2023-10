Oberhausen: Historisches Klassenzimmer lädt zum Gruseln ein

Das Historische Klassenzimmer in Oberhausen lädt Menschen jeden Alters zur Reise in die Vergangenheit ein.

Oberhausen. Das Historische Klassenzimmer in Oberhausen lädt Menschen jeden Alters ein, sich über ihre Schulzeit auszutauschen – und sich zu gruseln.

Wie hat sich Schule früher angefühlt? Wer mal auf alten Schulbänken Platz nehmen möchte, kann beim Tag der offenen Tür des Historischen Klassenzimmers in Oberhausen in die Vergangenheit eintauchen. Passend zur beginnenden dunklen Jahreszeit und zu Halloween dreht sich in diesem Jahr alles ums Gruseln.

Am Sonntag, 29. Oktober 2023, geht es um 11 Uhr los mit einem Maskenball. Der Mundwerker und professionelle Vorleser Jürgen Hinninghofen liest unter anderem aus dem Bilderbuch „Die kleine Hexe“ von Ottfried Preußler vor. Alle Kinder sind eingeladen, passend zu dieser Geschichte und zu anderen Erzählungen verkleidet – zum Beispiel in gruseligen Kostümen – zu kommen.

Kurzgeschichten und Gedichte von Edgar Allan Poe

Ab 12 Uhr öffnet das Historische Klassenzimmer dann für alle weiteren Besucherinnen und Besucher. Bei Kaffee und Keksen können sie die besondere Atmosphäre des Klassenzimmers genießen und sich über die eigene oder die allgemeine Schulgeschichte austauschen. Menschen jeder Altersklasse sind bekommen, betont die Stadt in ihrer Ankündigung.

Um 15 Uhr folgt eine weitere Lesung von Jürgen Hinninghofen, die besonders Gruselfreundinnen und -freunde ansprechen wird: Sie hören Kurzgeschichten und Gedichte von Edgar Allan Poe und Howard Phillips Lovecraft. Ausklang des Tages ist um 17 Uhr.

Aufgrund der begrenzten Zahl an Teilnehmenden ist eine Anmeldung für den Maskenball per E-Mail an schulmuseum@oberhausen.de (nur mit Rückmeldung gültig) erforderlich. Der Eintritt ist frei. Die Veranstaltung ist für Kinder ab drei Jahre geeignet und findet an der Eschenstraße 60 in Oberhausen-Lirich statt.

