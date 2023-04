Das Netzwerk Buschhausen veranstaltet in diesem Jahr wieder auf dem Parkplatz an der Simrockstraße ein Osterfeuer. (Archivfoto aus 2022).

Osterfeuer Oberhausen: Hier werden am Wochenende Osterfeuer entfacht

Oberhausen. Sie gelten als gemütlich und sind bei Familien beliebt: Am Wochenende lodern in Oberhausen wieder Osterfeuer. Die Termine im Stadtgebiet.

Das Osterfeuer hat eine lange Tradition, ist aber längst nicht mehr ein kirchliches Ritual. In vielen Städten rufen die warmen Flammen im Frühling zum Beisammensein auf. An den Osterfeuern trifft man die Nachbarstadt, man quatscht, tauscht sich aus, trinkt. Und die Kinder entdecken die Magie des Feuers.

Kommendes Wochenende werden auch in Oberhausen wieder die Osterfeuer lodern. Sie sind nicht genehmigungspflichtig, allerdings sind Feuer im Freien grundsätzlich untersagt. Nur die, die „eindeutig und zweifelsfrei als öffentliches Osterfeuer ausschließlich dem Brauchtum dient“, sind erlaubt. Glaubensgemeinschaften, Organisationen und Vereine können als Veranstalter auftreten. Bedingung: Das Feuer muss für jedermann zugänglich sein und beim Bereich für öffentliche Ordnung angezeigt werden (Kontakt: anke.helbing@oberhausen.de, Tel. 0208 / 825-2500).

Damit genügend Leute kommen, werden die Osterfeuer natürlich öffentlich angekündigt. Wir haben eine Liste der bekannten Feuer erstellt. Manche beginnen bereits an diesem Samstag, 8. April.

Diese Osterfeuer finden 2023 in Oberhausen statt:

Samstag:

Bereits um 15 Uhr lädt die DLRG-Jugend Oberhausen zur Feier an der Lindnerstraße 6 ein. Das Feuer wird gegen 17 Uhr entzündet, davor gibt es Gelegenheit den Grill zu plündern.

Um 15 Uhr entzündet das Netzwerk Buschhausen sein Osterfeuer auf dem Parkplatz an der Simrockstraße. Wie im vergangenen Jahr gibt es rundherum ein buntes Programm mit Kinderschminken und Ostereierbemalen. Auch die Freiwillige Feuerwehr Sterkrade ist vor Ort.

>>>Auch interessant:Autobahnkreuz Oberhausen: Was sagt der NRW-Verkehrsminister?

Auf dem Reiterhof Sterkrade, Kirchhellener Straße 319, beginnt das Osterfeuer um 16.30 Uhr. Gäste können am Ponyreiten und einer Ostereiersuche teilnehmen. Es gibt Essen und Trinken und bei Regen eine Überdachung.

Um 18 Uhr brennt das nächste Feuer hinter der Burg Vondern auf der großen Wiese. Der Veranstalter KG Blau-Gelb Vondern sorgt für das leibliche Wohl und rechnet mit fünf Stunden Dauer.

Der BSV Barmingholten entzündet sein Feuer auf Dinslakener Stadtgebiet um 18 Uhr. An der Sterkrader Straße 12a stehen auch Getränke und Essen bereit.

Ebenfalls am Samstag lädt die Siedlergemeinschaft Alte Ruhr zum gemütlichen Beisammensein ein. Beginn ist um 17 Uhr am Alstadener Birkenwäldchen/Zechenpark. Die Siedlergemeinschaft stellt Tische und Stühle für die Mitbring-Party auf. Wie im vergangenen Jahr müssen Essen und Getränke selber mitgebracht werden.

Gemütlich verspricht auch das Osterfeuer der katholischen jungen Gemeinde St. Clemens zu werden. Beginn ist nach der Feier der Osternacht um 21 Uhr auf dem Propsteihof, Klosterstraße 21.

Montag:

An Ostermontag veranstaltet die katholische Pfarrei St. Pankratius Osterfeld ab 16 Uhr ein Osterfeuer. nach der katholischen Vesper wird vor der Kirche St. Marien Rothebusch, Leutweinstraße 15, das Feuer entfacht.

Auch interessant:Auftaktforum gestartet: Holten soll bald schöner werden

Um 18.45 fängt das Team der Schul- und Sozialkirche St. Jakobus mit dem Angrillen an. Auf dem Außengelände wird an der Straße An St. Jakobus 1 das Osterfeuer entfacht.

Für die ganz Kleinen veranstaltet die katholische Pfarrei Herz Jesu am Sonntag eine Ostereiersuche (11.15 Uhr, Antoniusplatz 5), für die größeren, die schon länger aufbleiben dürfen, brennt am Montag um 21 Uhr das Osterfeuer auf dem Pfadfindergelände. Die musikalische Begleitung übernehmen die Kirchenchöre von St. Antonius und St. Joseph.

Osterfeuer abbrennen – das ist zu beachten

Die Stadt gibt einige Ratschläge, damit das Osterfeuer nicht zum Stimmungskiller wird:

Nur trockenes und naturbelassenes Holz, Rinde, Reisig oder Zapfen verwenden

Keine Mineralöle oder mineralölhaltige Stoffe für das Anzünden werden

Mindestens eine volljährige Person passt auf

Ausreichender Sicherheitsabstand zu brennbaren Gegenständen im Umfeld

Bei Gefahr oder Belästigung anderer Personen das Feuer löschen

Die Glut muss abgelöscht, Rückstände beseitigt werden

Und ganz wichtig: Sollte das Holz länger liegen, den Haufen noch einmal umwälzen. Denn Igel oder andere kleinere Tiere könnten ihn als Unterschlupf genutzt haben. Sie wollen keine Nachrichten aus Oberhausen verpassen? Dann bestellen Sie unseren kostenlosen abendlichen Newsletter: Hier geht’s zur Newsletter-Anmeldung

Sie möchten mehr Nachrichten und Geschichten aus Oberhausen lesen? Hier geht’s zur WAZ-Stadtseite Oberhausen

Sie interessieren sich für Familien-Nachrichten aus dem Ruhrgebiet? Dann melden Sie sich für unseren kostenlosen Newsletter an: Hier geht’s zur Anmeldung

Die WAZ Oberhausen finden Sie auch auf Facebook: Hier geht’s zur Facebookseite

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen