Oberhausen: Hier steigt am Samstag eine Gratis-Schlagerparty

Wenn schon keine Dauer-Sonne, dann zumindest die Mallorca Cowboys: Das Mülheimer Schlager-Duo (hier bei einem Auftritt in Bottrop) gastiert am Samstag, 29. Juli 2023, beim Sterkrader City-Musikfest in Oberhausen.

Oberhausen. Schlagerstars wie die Mallorca Cowboys spielen am Wochenende ihre Hits. Eintritt müssen Fans in Oberhausen nicht bezahlen. Wer sonst noch singt.

Mallorca-Wetter hat uns in den vergangenen Tagen nicht gerade verwöhnt: Dafür könnten am Samstag, 29. Juli, vielleicht die Mallorca Cowboys in Oberhausen für hellere Mienen sorgen. Das Sterkrader City-Musikfest feiert einen ganzen Tag lang neben dem Technischen Rathaus in Sterkrade.

Die beste Nachricht für trockengelegte Geldbeutel: Für das kleine Open-Air-Festival müssen Fans keinen Eintritt bezahlen. Der Martha-Schneider-Bürger-Platz wird ab 12 Uhr in eine Feierlokalität umgerüstet. Es öffnen Grill- und Getränkestände. Auch Cocktails werden serviert.

Schlager: Spielmannszüge und Tanzgarden in der Sterkrader Innenstadt

Ab 15.30 Uhr gehört die Showbühne den Spielmannszügen und Tanzgarden. Das Programm ist karnevalistisch angehaucht. Daher wird auch der künftige Prinz von Groß-Oberhausen in ziviler Kleidung seine Untertanen grüßen. Jörg Becker ist im feierfreudigen Umfeld sicher nicht schlecht aufgehoben. Schließlich hat der künftige Karnevalsprinz bereits als Fest-Moderator und Discjockey genügend Erfahrung gesammelt.

Ab 17 Uhr steuert das Sterkrader City-Musikfest auf den Höhepunkt zu: Die Open-Air-Schlagerparty steigt ebenfalls als Gratis-Fete. Die Bühne befindet sich bis 22 Uhr in Dauerbeschallung, lässt Veranstalter Andre Kusch verlauten. Neben den Mallorca Cowboys, die mit dem bekannten „Roten Pferd“ einst ein Kinderlied in einen Partysong ummodelten, stehen weitere Szene-Sänger im Aufgebot.

Schlager: Open-Air-Festival mit Noel Terhorst, Marc Koch und Chriss Martin

Der Moerser Noel Terhorst machte 2015 bei „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) mit und musizierte anschließend Schlagerhymnen wie „Immer für dich“ und „Dein wahres Gesicht“ zusammen. Zudem singen in Sterkrade noch Marc Koch („Kein Idiot“), Chriss Martin („Die Nacht“) und Julian Haag („Wie ein Blitz“).

„Wenn das Wetter mitspielt, rechnen wir mit bis zu 700 Fans“, sagt Veranstalter Andre Kusch. Es ist die zwölfte Feten-Auflage. Das Sterkrader City-Musikfest feierte früher auf dem Neumarkt. Mittlerweile sind die Macher auf dem Platz zwischen Bahnhofstraße und dem Sterkrader Tor heimisch.

