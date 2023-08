Oberhausen: Hier startet ein Bierfest mit Hard-Rock-Klängen

Oberhausen. Vier Live-Bands, ein Biergarten und 1000 Liter mit Craft-Gebräu: In Oberhausen ist für Freitag (2. September) ein launiger Abend angekündigt.

Wenn Liebe durch den Magen geht, orientiert sich dieses Festival an gluckernden Gläsern für befeuchtete Kehlen: Das „Formosa Bierfest“ steigt am Samstag, 2. September, am Druckluft in Oberhausen. Die Macher versprechen vier Live-Bands. Es werden Craft-Biere serviert. Das Motto lautet: „Hard Rock feat. Bier der Extraklasse 2.0!“

Dieser Titel ist darin begründet, dass die Veranstaltung erst zum zweiten Mal um Besucherinnen und Besucher wirbt. Außerdem findet das Bierfest zum ersten Mal in Oberhausen statt. Im vergangenen Jahr wurde noch im Essener Norden gefeiert. Statt im Juni erklingt die Musik nun einige Monate später im September.

Bierfest in Oberhausen: Glam Rock aus Frankreich bis Hard Rock aus Hamburg

Das Konzept bleibt im Kern ähnlich und wird, wie die Macher sagen, mit ordentlich Wumms zusammengebraut. Das Line-up erklingt international. Die Gruppe „Violet“ reist aus Süddeutschland an - und wird das Festival eröffnen. Die Band „Harsh“ steht für schmackhaften Glam Rock und findet den Weg aus Frankreich ins Druckluft.

„Hardbone“ aus Hamburg widmen sich vornehmlich dem Hard Rock aus den 1980er-Jahren. Die für das Bierfest namensgebenden Hard-Rock-Musiker von „Formosa“ stammen aus der Nachbarstadt Essen. Das Trio wird letztlich als Headliner die Schaumkronen der alkoholischen Getränke zum Wippen bringen. Passenderweise lautet ihr aktuelles Album „Bittersweet“. Kostproben daraus dürfte es geben.

Bierfest in Oberhausen: Gitarrist und Braumeister erfindet zwei Festival-Biere

Dass auch die Biere eine besondere Rolle spielen, liegt am erlernten Beruf des Formosa-Gitarristen Nik Beer. Dieser ist als Braumeister ein Experte. Er hat sich zwei Rezepte ausgedacht und diese eigens für das Festival selbst gebraut. Die Veranstalter versprechen selbstbewusst: „1000 Liter feinstes Craftbier!“

Wer beim Bierfest dabei sein möchte, kann am Samstag ab 16 Uhr das Festival-Gelände am Druckluft (Am Förderturm 27) betreten. Um 18 Uhr beginnen die Konzerte. Eintrittskarten kosten im Vorverkauf 22 Euro. An der Abendkasse sind Tickets für 25 Euro zu haben.

