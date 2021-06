Oberhausen: Hier können Urlauber einen PCR-Coronatest machen

Oberhausen. Immer mehr Reisende fragen im Oberhausener Corona-Testzentrum nach PCR-Tests. Das Deutsche Rote Kreuz bietet sie nun kostenpflichtig an.

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) bietet in seinem Corona-Testzentrum im Parkhaus 8 am Centro Oberhausen neben den kostenlosen Schnelltests nun auch PCR-Tests an. Vor allem Reisende hätten immer wieder danach gefragt, erklärt das DRK in einer aktuellen Mitteilung.

Wie auch beim kostenlosen Bürgertest können die PCR-Tests per Drive-In-Verfahren im Parkhaus vorgenommen werden. Die Proben werden anschließend in einem Labor untersucht. Angeboten werden die Tests montags bis freitags von 8.30 bis 10.45 Uhr. Bislang führten die Mitarbeiter vor Ort nur dann PCR-Tests durch, wenn ein Schnelltest einen positiven Corona-Befund anzeigte.

Anders als die Schnelltests sind die PCR-Tests allerdings kostenpflichtig. 88 Euro müssen die Testwilligen zahlen. Der Preis ist bereits bei der Online-Anmeldung per Sofortüberweisung oder über den Dienst PayPal zu zahlen. Das Ergebnis soll nach 24-48 Stunden über einen QR-Code abrufbar sein.

Infos und Anmeldung: testzentrum-oberhausen.de

