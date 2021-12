Oberhausen: Hier gibt es Termine für die Kinderimpfung

Oberhausen. In Oberhausen hat die Stadt erste Termine für die Corona-Impfung der Fünf- bis Elf-Jährigen veröffentlicht. Das müssen Eltern jetzt wissen.

Die Kinderimpfungen gegen das Coronavirus starten. Am Freitag, 17. Dezember, geht es auch in Oberhausen los, teilt die Stadt mit. Dann können Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren sich in der Kleinstädter Bühne an der Finanzstraße in Sterkrade den Piks abholen.

„Ich freue mich, dass wir den Familien schon in dieser Woche ein Angebot unterbreiten können. Wir wollen damit das Angebot der Kinderärztinnen und Kinderärzte in der Stadt ergänzen“, so Krisenstabsleiter Michael Jehn. Auch an der städtischen Impfstelle werden Kinderärztinnen und -ärzte anwesend sein, um das Vakzin zu verabreichen und zu beraten.

Impfung nur mit Anmeldung möglich

Bislang bietet die Stadt Oberhausen für die Impfung der Fünf- bis Elf-Jährigen folgende Termine an:

Freitag, 17. Dezember, 14-18 Uhr

Samstag, 18. Dezember, 11-16 Uhr

Sonntag, 19. Dezember, 11-16 Uhr

Mittwoch, 22. Dezember, 14-18 Uhr

Die Impflinge müssen sich vorher anmelden auf https://termine.oberhausen.de (und dort dann „Impfstellen Oberhausen“ anklicken). Weitere Terminen sollen laut Stadt folgen.

Die Zweitimpfung ist für Kinder der genannten Altersgruppe drei Wochen nach der Erstimpfung vorgesehen. Die Termine dafür werden bei der Erstimpfung vergeben. An beiden Terminen steht das Kindervakzin von Biontech zur Verfügung. Die Stadt bittet die Eltern, den Impfausweis des Kindes sowie die Vordrucke ausgefüllt mitzubringen, die auf www.oberhausen.de/impfen zu finden sind.

Die Impfstelle Kleinstädter Bühne bleibt auch während der Zeit der Kinderimpfungen für Impfungen von Menschen ab zwölf Jahren geöffnet.

