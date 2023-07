Oberhausen: Haus Ripshorst kürzt seine Öffnungszeiten

Das RVR-Besucherzentrum Haus Ripshorst am Rhein-Herne-Kanal in Oberhausen.

Oberhausen. Das Haus Ripshorst am Rhein-Herne-Kanal in Oberhausen ändert seine Öffnungszeiten. Künftig wird es an Wochenenden eine Mittagspause geben.

Das Haus Ripshorst kürzt seine Öffnungszeiten: Künftig wird es im beliebten Ausflugsziel am Rhein-Herne-Kanal eine Mittagspause geben – ausgerechnet an den Wochenenden mit vielen Ausflüglern. Wie der Regionalverband-Ruhr mitteilt, ist das Besucherzentrum in Oberhausen samstags, sonntags und feiertags von 10 bis 13 Uhr und von 13.30 bis 18 Uhr geöffnet. Dienstags bis freitags bleiben die Öffnungszeiten unverändert bei 10 bis 18 Uhr.

Das Haus Ripshorst bietet Besucherinnen und Besuchern Infobroschüren, Karten und Veranstaltungstipps. Außerdem finden dort eine Reihe von Veranstaltungen statt. Dazu sind in dem Gebäude Ausstellungen beherbergt, aktuell etwa zeigt das Besucherzentrum keramische Künstlerfliesen des Oberhausener Duos K&K Kelbassa’s Panoptikum. Mehr Informationen gibt es im Internet unter www.ripshorst.rvr.ruhr

