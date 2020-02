Oberhausen, Hauptbahnhof: Polizei stoppt jungen Randalierer

Oberhausen. Randale im Hauptbahnhof Oberhausen: Die Polizei stoppte dort einen 20-Jährigen, der sich heftig gegen die Beamten wehrte.

Ein junger Mann (20) leistete im Hauptbahnhof Oberhausen heftigen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Mit mehreren Polizeibeamten wurde er schließlich unter Gegenwehr zur Dienststelle gebracht.

Zuvor hatte sich der 20-Jährige am Samstagmorgen (8. Februar) gegen 6.50 Uhr mit Mitarbeitern der Deutschen Bahn angelegt. Er randalierte auf einem Bahnsteig und flüchtete. Bundespolizei und Landespolizei fahndeten nach dem Randalierer und trafen den 20-Jährigen am Haupteingang des Oberhausener Hauptbahnhofs in einem Streitgespräch an.

Beleidigungen, Schläge und Tritte

Dieser Streit drohte zu eskalieren. Die Polizisten, darunter auch Beamte der Bundespolizei, griffen daraufhin ein. Ausweisen wollte sich der junge Mann nicht. Auf dem Weg zur Wache versuchte er, sich der Mitnahme zu entziehen. Auf der Dienststelle beleidigte er die Beamten und versuchte, nach ihnen zu schlagen und zu treten. Weitere polizeiliche Maßnahmen konnten nur unter Zwang erfolgen.

Durch eine Richterin wurde eine Blutprobe angeordnet. Der junge Mann stand vermutlich unter Drogen- und Alkoholeinfluss. Nachdem sich der 20-Jährige beruhigt hatte, konnte er den Erziehungsberechtigten übergeben werden.

Ermittlungen laufen

Gegen den Tatverdächtigen wird nun wegen des Widerstandes und der Beleidigungen ermittelt. Zum Glück wurde trotz des heftigen Widerstandes keiner der Beamten verletzt.