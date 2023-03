Oberhausen: Hämatom singen von Liebe, Hass - und Goethe

Die Metal-Band Hämatom erscheint munter maskiert in Oberhausen: In der Turbinenhalle spielen die Musiker aus Oberfranken ein Konzert ihrer "Liebe und Hass"-Tournee.

Oberhausen. Hämatom möchten wieder etwas Chaos verbreiten: Die Metal-Band gastiert zur „Liebe und Hass“-Tournee in einer großen Konzerthalle in Oberhausen.

Nicht nur Fans von Slipknot haben ihre Masken-Metaller, hierzulande zeigen sich die Musiker von Hämatom in Kopfhöhe gerne verwandelt - ohne ihr wahres Gesicht zu verbergen. Die neue Tournee führt die vor knapp 20 Jahren gegründeten Groove-Metal-Band aus Oberfranken nun nach Oberhausen. In der Turbinenhalle schrauben sie wahrscheinlich schon lockere Gebäudeteile fest. Es wird laut - und lauter.

Am Freitag, 21. April, nimmt die Gruppe aus Speichersdorf bei Bayreuth vermutlich keine Blätter vor ihre Musiker-Münder. Der eindeutige wie zweideutige Tourtitel lautet: Liebe und Hass. Die Band macht mit Studiolaben wie „Wut“, „Bestie der Freiheit“ und zuletzt „Lang lebe der Hass“ klare Ansagen. Ihr Plattenlabel lautet: „Anti alles!“

Hämatom: Songs zu „Hänsel & Gretel“ und dem „Bi-Ba-Butzemann“

Dabei verwenden die Metaller in ihren Songs nicht ausschließlich brachiale Zerstörungsrhythmen, sondern auch geschickt eingewobene überraschende Zwischentöne. So landen Zitate aus Johann Wolfgang von Goethes „Der Zauberlehrling“ in ihrem Beschallungswerk „Bester Freund, bester Feind“. Auch bekannte Märchen wie „Hänsel & Gretel“ oder Kinderlieder vom „Bi-Ba-Butzemann“ platzierten Hämatom schon in ihren Songs. Die Beinamen der Bandmitglieder bestehen aus den vier Himmelsrichtungen.

Große Szene-Festivals wie das „Wacken Open Air“ muss man der Band um Thorsten „Nord“ Scharf nicht erklären. Hämatom hauten dort natürlich schon in die Saiten. Zudem konnten die Musiker als Support von Knorkator und Rammstein in einem klangvollen Umfeld musizieren. Einflüsse aus Rock, Pop und Hip-Hop finden sich bei Hämatom wieder.

Hämatom: Nach Berlin und Hamburg in der großen Turbinenhalle

Nach Konzerten in Berlin und Hamburg schauen Hämatom am Freitag, 21. April 2023, schnurstracks in Oberhausen vorbei. Die große Turbinenhalle öffnet um 18.30 Uhr die Tore. Das Konzert an der Straße Im Lipperfeld 24 beginnt um 20 Uhr. Als Special Guests sind die Kollegen von Dymytry angekündigt.

Die Preise für die Eintrittskarten beginnen bei 36 Euro plus Gebühren. Diese sind unter anderem über die Hallenseite www.turbinenhalle.de erhältlich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen