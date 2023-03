Oberhausen: Gruppe verwandelt Schulturnhallen in Theater

Oberhausen. Das Kindermusiktheater Pindakaas tourt dank Fördermitteln durchs Ruhrgebiet und Oberhausen. Binnen einer Stunde ist die Bühne aufgebaut.

Die Corona-Pandemie machte Theaterbesuche unmöglich. Auch Schulen traf diese Einschränkung, denn Kinder konnten nicht mehr in Kontakt mit Kulturprogrammen kommen. Das Kindermusiktheater Pindakaas ging deshalb neue Wege und kam direkt zu den Kindern in die Schule. Dank einer Landesförderung von 18.000 Euro kann die Gruppe noch bis zum Sommer das Ruhrgebiet bereisen. Bislang spielte sie in sechs Oberhausener Schulen, zuletzt am 29. März in der Astrid-Lindgren-Schulen.

Der Clou: Das Ensemble bringt alles mit. Hintergrundvorhänge, Tontechnik, Requisiten. Die Turnhallen verwandeln sich binnen einer Stunde in ein Theater. „Musikvermittlung spielt hier eine große Rolle, es bringt ja nichts, nur großartige Pianisten und Geiger auszubilden, damit diese in elitären Kulturtempeln musizieren. Wir müssen diverser und barrierefreier werden, da muss man eben auch mal direkt zu den Kids reisen, wenn die nicht kommen“, sagt Matthias Schröder, Professor für Musikmanagement an der Hochschule für Musik in Detmold. Schröder wuchs in Oberhausen auf, besuchte die Landwehrschule, das Bertha-von-Suttner-Gymnasium und auch die städtische Musikschule. Später gründete er das Saxophon Quartett Pindakaas, das die Theateraufführungen in den Schulen begleitet.

Ist in Oberhausen groß geworden: Leiter Matthias Schröder. Foto: Picasa

TV-Schauspieler Frank Dukowski als englischer Gentleman

Neben den vier Musikern des Quartetts reisen immer TV-Schauspieler Frank Dukowski und Clown Marcell Kaiser mit. Mal schlüpft Kaiser in die Rolle des Flaschengeists Flizmed im Stück „Alla Turca“, mal ist Dukowski der englische Gentleman Sir Phileas Fogg im Stück „In 28 Tagen durch Europa“. Dazu erklingt für die fünf bis elf Jahre alten Zuhörer Musik von Beethoven, Schumann, Albéniz, aber auch Jazziges von Chick Corea oder Weltmusik vom Balkan. Gespielt wurde in Oberhausen in der Wunderschule, im Kulturzentrum Zeche Alstaden für die Steinbrinkschule und die Jacobischule, in der LVR-Christoph-Schlingensief-Förderschule, in der Robert-Koch-Schule in Eisenheim und in der Astrid-Lindgren-Schule.

An oberster Stelle steht für Matthias Schröder die künstlerische Qualität: „Was wir in einer Buschhausener Turnhalle auf die Bühne bringen, entspricht dem, was wir auch in Landestheatern und bei Gastspielen bundesweit aufführen“.

