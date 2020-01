Oberhausen. 450 Narren haben mit den Partysängern Markus Becker und Ina Colada in Oberhausen einen grünen Samstag gefeiert – auch ein Überraschungsgast kam.

Oberhausen: Grüner Samstag der II. KG Zomkhosi im Partycheck

Zähfließender Verkehr ist an der Mülheimer Straße nicht gerade eine Rarität – praktisch, dass die II. KG Zomkhosi hier am Samstag für eine grüne Welle sorgte. In der Aula des Heinrich-Heine-Gymnasiums schaltete die junge Gesellschaft (erst 2014 gegründet, mehr als 100 Mitglieder) die Lichter für den „grünen Samstag“ ein. Zügig kam trotzdem keiner Heim – die Sitzung dauerte fünfeinhalb Stunden.

Hitparade von Hofmarschall und Minister: Marcel Habendorf (rechts) und Michael Balozzi griffen in der Aula des Heinrich-Heine-Gymnasiums zum Mikrofon. Foto: Franz Naskrent / FUNKE Foto Services

Der ungewöhnliche Name des Vereins leitet sich aus der afrikanischen Zulu-Sprache ab – und heißt übersetzt: Helau! Die einzelnen Buchstaben lassen sich aber auch wie ein Potpourri mit den Anfangsbuchstaben von Oberhausener Stadtteilnamen lesen. Bei der Interpretation gilt also: Narrenfreiheit!

Ina Colada liegt auf der Luftmatratze

Dass manche Stühle kurzerhand zu Klatsch-Emporen umfunktioniert wurden, lag wiederum am Programm. Etablierte Partysänger sorgten für einen üppigen Feten-Faktor. Da hätten wir Ina Colada, die sich aus Bottrop-Kirchhellen längst auf mallorquinische Showbühnen gesungen hat. Songs wie „Luftmatratze“ und „Sieben Tränen muss ein Mädchen weinen“ schafften es in die Hitlisten.

Viel Tanz, viel Musik: Auch die Garde der 1. KG Königshardt schaute beim „Grünen Samstag“ in Oberhausen vorbei. Foto: Franz Naskrent / FUNKE Foto Services

Auch Markus Becker muss man im Zicke-Zacke-Kosmos selbst Novizen nicht erklären. Der Mann mit dem bunten Cowboy-Hut sattelte mit dem neu arrangierten Kinderlied „Das rote Pferd“ vor 13 Jahren auf, um eifrig Ohrwürmer unter das Feiervolk zu bringen. Heute sind auch seine Songs „Helikopter“ und „Abi Abi Abitur“ angesagt – beim grünen Samstag hat er leichtes Spiel.

Tanzzwerge fliegen auf Alien-Kostüme

In den Vorjahren verzichtete die Gesellschaft auf einen Büttenredner – das sollte sich ändern. Benaissa Lamroubal („Be Nicer“) aus der WDR-Sendung „Rebell Comedy“ steht auf der Bühne.

Auch für ihn ist es eine Premiere im Karneval. Doch nach den Party-Hymnen findet er kein Gehör. „Es war ein Experiment“, sagt er nach dem verkürzten Auftritt. „Und es hat nicht funktioniert.“ Schade!

Sehr sehenswert gelingen die tänzerischen Darbietungen. Die junge Garde der II. KG Zomkhosi schwebt in putzigen Alien-Kostümen ins Weltall. Die 1. KG Königshardt zeigt noch ihren Gardetanz. Dazu Vielfalt mit den Blue Girls und Greenbeats. Nein, an Abwechslung mangelte es nicht.