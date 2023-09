Oberhausen: Großkarussell bei Wottelkirmes - lange Spielzeit

Oberhausen. Die Wottelkirmes öffnet in Oberhausen in diesem Jahr länger als sonst. Diese Karussells und Kirmesbuden sind dabei. Das sind die Öffnungszeiten.

Selbst vernarrte Kirmes-Fans in Königshardt können sich kaum an eine so lange Wottelkirmes erinnern. Der Rummel zum Erntedankfest startet am Donnerstag, 28. September, um 17 Uhr und endet erst am Dienstag, 3. Oktober, gegen 22 Uhr. Mit sechs Tagen Spielzeit öffnet die Budenwelt genauso lange wie die Sterkrader Fronleichnamskirmes.

Vergleichbar sind die Rummelplätze aber weiterhin nicht: Die Architekten der kleinen Kirmes setzen auf viele Familien, Spaziergänger und Freunde von Handwerk und landwirtschaftlichen Produkten. Ein Kernstück bildet der Wottelmarkt auf der Königshardter Straße am Samstag, 30. September, und Sonntag, 1. Oktober, jeweils von 11 bis 20 Uhr.

Wottelkirmes Oberhausen: Raupenbahn und Kinderkettenflieger

Auch ein Großfahrgeschäft dreht sich: „Steigers Raupenbahn“ gehört zu den Traditionsgeschäften in Oberhausen und besitzt bei der Fronleichnamskirmes seinen Stammplatz auf dem Hirschberg. Ebenfalls nicht aus Königshardt wegzudenken ist der Autoscooter der Schaustellerfamilie Petter. Hier wird am Sonntag, 1. Oktober, ab 10.30 Uhr der bekannte Autoscooter-Gottesdienst gefeiert.

Ansonsten dreht sich der Kinderkettenflieger von Karl Lenz, das Bodenmühle-Kinderkarussell von Kristoffer Krenz und das Kinderkarussell „Star Trek“ von Jutta Krenz. Neben dem Kölsch-Ausschank von Michael Nock und der Gastronomie der Gaststätte Luft bereitet Schausteller Harry Bruch seine „Schwarzwaldhütte“ vor, die bei schönem Wetter rege belagert werden dürfte.

Gastronomisch lassen die Kirmes-Planer nichts anbrennen: Der Backfischturm von Sascha Langenberg leuchtet pünktlich beim Heimspiel. Zuvor öffnete der Schausteller noch in Luxemburg. Auch Liebhaber der ungarischen Langos-Fladen werden Dampfendes finden.

Wottelkirmes Oberhausen: Langos, Churros und Champions

Ansonsten: Schmalhaus-Kirmeseis, spanische Churros, Crêpe, holländische Pommes, Champions, Bratkartoffeln, Bratwurst und Blumenkohl. Kinder können beim Entenangeln und Pfeilewerfen mitmachen. Wichtig für Autofahrer: Die Kirmesstrecke auf der Königshardter Straße wird am Dienstagmorgen gesperrt.

Weitere Höhepunkte: Am Donnerstag erfolgt der Fassanstich gegen 19 Uhr. Am Freitag startet ab 17 Uhr der Erntezug beim Gartencenter Spiering und steuert mit der Erntekrone den Festplatz an. Nach Einbruch der Dunkelheit, gegen 21 Uhr, steigt ein Feuerwerk in den Himmel.

Die Kirmes-Öffnungszeiten: Donnerstag 17 bis 24 Uhr. Freitag 14 bis 24 Uhr. Samstag 11 bis 24 Uhr. Sonntag von 11 bis 22 Uhr. Montag 14 bis 22 Uhr. Dienstag 11 bis 22 Uhr.

