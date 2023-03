Oberhausen: Große Schlagerparty zurück - mit diesen Stars

Auch ohne Mama Michelle und Papa Matthias Reim ganz gut im Schlager-Geschäft: Marie Reim (22) steht bei "Best of Popschlager" auf der Bühne der Turbinenhalle Oberhausen.

Oberhausen. In Kürze entern Schlagersänger die Turbinenhalle Oberhausen, darunter ein Star aus den 90er Jahren - und die Tochter berühmter Schlagereltern.

Konzerte und Partys kehren nach mageren Corona-Jahren zurück in große Hallen. Zuletzt hat die Revival-Ankündigung von Music Circus Ruhr, Blue Moon und Old Daddy schon im Vorverkauf für ein ausverkauftes Feten-Haus gesorgt. An solche Veranstalter-Träume möchte auch das Party-Festival „Best of Popschlager“ anknüpfen.

Die Fetenlokalität ist mit der Turbinenhalle Oberhausen bei beiden Sausen identisch. Die gespielte Musik könnte aber nicht unterschiedlicher sein. „Best of Popschlager“ schunkelt sich mit elektronisch aufgepäppelten Stimmungshits immerhin schon seit elf Jahren durch die hiesige Feierlandschaft. Für Samstag, 1. April, wirbt der Veranstalter nun sogar mit „Der größten Popschlager-Party im Ruhrgebiet“.

„Wir wollen mit 3000 Fans in der Turbinenhalle feiern“, sagt Veranstalter Andre Kusch. Die VIP-Tickets seien schon ausverkauft. Auch der Stehplatzverkauf laufe gut, versichert Kusch. Noch unschlüssige Fans sollten sich nicht zu viel Zeit lassen.

Die neuerliche Schlagersause soll größer ausfallen als üblich: Sieben Stunden Live-Musik versprechen die Macher, was bedeutet, dass das letzte Zicke-Zacke erst am frühen Sonntag durch die alte Industriehalle schallt.

Best of Popschlager: Jörg Bausch und Norman Langen locken Fans

Beim Line-up setzt „Best of Popschlager“ auf ein munteres Wechselspiel aus bekannten Szene-Namen und Nachwuchs-Sängern. Seine Schlager-Sporen hat sich Jörg Bausch längst verdient. Der Altenessener muss sich mit Hits wie „Großes Kino“, „Dieser Flug“ und „Wie ein Wolf in der Nacht“ in der Turbinenhalle nicht großartig vorstellen.

Kollege Norman Langen ist seit zwölf Jahren im Geschäft, schart häufig Anhänger seines mitreisenden Fan-Clubs um sich und dürfte mit dem Allzeit-Hit „Pures Gold“ für manch glänzendes Auge sorgen. Neben Anna-Maria Zimmermann und Beatrice Egli gehört er zu einer Riege ehemaliger DSDS-Kandidaten, die sich bis heute erfolgreich in der Schlager-Branche halten.

Der Mülheimer Olaf Henning feierte im vergangenen November in der Turbinenhalle noch sein 25-jähriges Bühnenjubiläum. Nun werden beim neuerlichen Gastspiel die Songzeilen von „Komm hol’ das Lasso raus“ sicherlich alle mitsingen.

Als Senkrechtstarter hat sich zuletzt Mike Leon Grosch etabliert. Der 46-Jährige mit der rauchigen Stimme sammelte mit der Schmuseballade „Nicht mal eine Stunde“ kräftig Sympathiepunkte. Oberhausen kennt der Schlagersänger durchaus: 2022 sang Grosch beim Arena-Konzert von Giovanni Zarrella im Vorprogramm und schaute beim Hafenfest neben dem Centro Oberhausen vorbei.

Best of Popschlager: Marie Reim vereint Talent berühmter Eltern

Apropos. Auch ein Duo lässt sich in der Turbinenhalle blicken. Hinter Neon stecken die Sänger Thomas Reese und Andreas Robitzky. Ihre Karriere begann in der Bochumer Diskothek Matrix. Im vergangenen Jahr schafften es Neon sogar in eine weihnachtliche ARD-Show mit Florian Silbereisen.

Klangvolle Eltern stehen wiederum hinter Sängerin Marie Reim. Die erst 22-Jährige hat mit Michelle und Matthias Reim zwei bekannte Genre-Interpreten („Du Idiot“) in der Familie. Seit knapp drei Jahren startet auch Marie Reim durch, konnte sich mit den Alben „14 Phasen“ und „Bist du dafür bereit“ in den hiesigen Charts platzieren.

Bei „Best of Popschlager“ ist die Nachwuchssängerin ebenso dabei wie Tim Peters, der als Komponist schon einzelne Melodien für Helene Fischer schrieb. In Oberhausen steht er als Solo-Künstler im Ring.

Fast schon nach Stilbruch klingt in diesem Aufgebot der 1990er-Sänger Oli P., der mit seinem Grönemeyer-Cover „Flugzeuge im Bauch“ pochende Eurodance-Anleihen einstreut.

>>> Best of Popschlager: Tickets kosten rund 25 Euro

Für das siebenstündige Indoor-Festival „Best of Popschlager“ am Samstag, 1. April, gibt es noch Eintrittskarten. Die Tickets kosten rund 25 Euro plus Gebühren und sind unter anderem unter www.turbinenhalle.de erhältlich.

Die Sause beginnt um 19 Uhr, eine Stunde früher beginnt der Einlass. Als Moderator ist die Schlager-Bekanntheit Frank Neuenfels dabei.

