Oberhausen: gratis Bücherei-Ausweise für die Schultüte

Oberhausen. In Oberhausen können Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre die Bücherei kostenlos nutzen. Zum Schulstart wirbt die Stadt mit besonderer Aktion.

Kinder und Jugendliche in Oberhausen erhalten grundsätzlich einen kostenlosen Ausweis für die Bücherei. Bis zum 18. Lebensjahr können ihn Kinder und Jugendliche nutzen und in der Kinder-, später aber auch in der Erwachsenen-Bibliothek nutzen. Zum Schulstart lässt sich die Stadt aber noch etwas Besonderes einfallen.

Vom 26. Juni bis zum 5. August haben Eltern die Möglichkeit, sich in der Zentralbibliothek und in den Zweigstellen Sterkrade und Osterfeld einen kostenlosen Bibliotheksausweis für ihr Kind ausstellen und hübsch verpacken zu lassen. So soll der Ausweis zu einem „echten Highlight in der Schultüte“ werden, wirbt die Stadt.

Die Stadtbibliothek möchte Eltern mit dieser Aktion ermutigen, ihren Kindern den Zugang zu Büchern und anderen Medien zu ermöglichen. „Denn Lesen stellt eine große Grundkompetenz dar, die für das ganze Leben unabdingbar ist“, heißt es in einer Mitteilung.

Adressen und Öffnungszeiten

Zentralbibliothek : Langemarkstraße 19-21, montags bis freitags 11 bis 19 Uhr, samstags 10.30 bis 13.30 Uhr

: Langemarkstraße 19-21, montags bis freitags 11 bis 19 Uhr, samstags 10.30 bis 13.30 Uhr Stadtteilbibliothek Sterkrade : Wilhelmstraße 9, montags geschlossen, dienstags bis freitags 10 bis 12 Uhr und 13 bis 18 Uhr, samstags 10 bis 13 Uhr

: Wilhelmstraße 9, montags geschlossen, dienstags bis freitags 10 bis 12 Uhr und 13 bis 18 Uhr, samstags 10 bis 13 Uhr Stadtteilbibliothek Osterfeld: Kirchstraße 10, montags geschlossen, dienstags von 10 bis 13 Uhr und von 14 bis 17 Uhr, mittwochs 14 bis 17 Uhr, donnerstags und freitags 10 bis 13 und 14 bis 17 Uhr, an jedem ersten Samstag im Monat von 10 bis 13 Uhr

