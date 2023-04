Oberhausen: Geparktes Auto prallt in Sterkrade gegen Baum

Oberhausen. Schock für einen Oberhausener: Als er nach einem Knall aus dem Fenster blickt, sieht er, dass sein Auto in einem Baum eingekeilt ist.

Ein 51-jähriger Mann dürfte am Montag, 3. April, kaum seinen Augen getraut haben, als er gegen 19 Uhr nach einem lauten Knall aus dem Fenster blickte. Denn sein Auto, das er an der Westrampe in Sterkrade geparkt hatte, fand er nun in einen Baum eingekeilt.

Ein BMW-Fahrer war zuvor von der Fahrbahn abgekommen, mit dem geparkten Ford kollidiert und hatte diesen mit voller Wucht gegen eben diesen Baum geschoben. Das hat die Polizei Oberhausen am Dienstag berichtet.

BMW-Fahrer ohne Führerschein, aber mit Alkohol und Drogen im Blut

Ein Bild der Verwüstung. Die eingetroffenen Beamtinnen und Beamten stellten fest, dass der 37-jährige Unfallverursacher keine gültige Fahrerlaubnis besaß. Außerdem gab er zu, Alkohol und Drogen konsumiert zu haben. Der Oberhausener wurde zwecks Blutprobenentnahme zur Wache Sterkrade gebracht, eine Strafanzeige ist gefertigt worden.

