Oberhausen: Gemeinde lädt zum Gedenken der Corona-Todesopfer

Oberhausen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ruft für Sonntag zum nationalen Gedenken der Corona-Todesopfer auf. Auch Oberhausen beteiligt sich daran.

In ganz Deutschland gedenken Gemeinden am Sonntag der bislang rund 80.000 Corona-Todesopfer der immer noch anhaltenden Pandemie. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat zu diesem nationalen Gedenken aufgerufen. In Oberhausen beteiligt sich auch die Pfarrei St. Pankratius Osterfeld. Sie lädt an drei neue Gebetsorte auf den Friedhöfen Bottroper Straße, Elpenbachstraße und Teutstraße ein.

Diese Orte habe Friedhofsgärtner Thomas Wieschenkämper eigens eingerichtet, wie Propst Christoph Wichmann berichtet. „Gerade in den letzten 13 Monaten haben wir bei jeder Beerdigung gespürt, wie sehr die Pandemie auch unsere wohltuenden Formen der Trauer einschränkt.“ Wichmann hofft: „Vielleicht können diese neuen Orte für alle Corona-Verstorbenen ein kleiner Beitrag sein, um besser Abschied nehmen zu können.“

Er lädt für den Corona-Gedenktag am Sonntag alle Gläubigen seiner Pfarrei ein, an den drei Gebetsorten Blumen abzulegen als Zeichen der Verbundenheit und der Solidarität.