Oberhausen: Geklauter Stolperstein wieder da, weiterer fehlt

Oberhausen. Der Fall gibt Rätsel auf: In Oberhausen sind binnen kurzer Zeit zwei Stolpersteine verschwunden. Einer ist nun wieder aufgetaucht.

Der Stolperstein, den Unbekannte aus dem Gehweg der Lipperheidstraße in Oberhausen vor wenigen Tagen entnommen hatten, ist wieder aufgetaucht. Die Gedenkplatte für die von den Nazis ermordete Jüdin Julia Schäfer wird in den kommenden Tagen wieder neu verlegt. Doch der Fall bleibt mysteriös.

Am Montag war aufgefallen, dass der Stein verschwunden war. Unsere Redaktion berichtete, die Gedenkhalle appellierte bei Facebook an die Täter, den Stolperstein zurückzugeben. Am Dienstagvormittag entdeckte eine Anwohnerin der Straßburger Straße dann plötzlich den Stolperstein: Er wurde direkt an die Hauswand unter das Fallrohr einer Regenrinne ins Pflaster eingelassen. Wie er dorthin gelangte, und vor allem warum, bleibt zunächst ein Rätsel.

Auch ein Stolperstein an der Elpenbachstraße ist verschwunden

Gedenkhallen-Historikerin Claudia Stein ist froh, den Gedenkstein zurückbekommen zu haben. In den nächsten Tagen soll er wieder an der Lipperheidstraße verlegt werden. Anzeige wird die Gedenkhalle nicht erstatten, Stein geht auch nicht mehr, wie anfangs vermutet, von einem antisemitischen Hintergrund der Tat aus.

Allerdings ist der entwendete Stolperstein kein Einzelfall: Wie erst jetzt bekannt wird, ist Anwohnern bereits Ende Februar aufgefallen, dass die Gedenkplatte für Bruno Blank, ein von den Nazis verfolgter KPD-Politiker, verschwunden ist. Diese wurde 2015 an der Elpenbachstraße verlegt. Bislang fehlt jede Spur von dem Stein, die Gedenkhalle wird die Messingplatte wohl neu gestalten lassen müssen, erklärt Claudia Stein.

