Oberhausen gegen den Trend: Weniger Mitarbeiter an Kliniken

Oberhausen. Die Zahl der Menschen, die sich in den NRW-Kliniken um Patienten kümmern, ist landesweit deutlich gestiegen. In Oberhausen sieht es anders aus.

Wer an Beschäftigte in einem Krankenhaus denkt, dem fallen womöglich als erste Ärzte und Ärztinnen ein. Doch wie immens hoch der Anteil an nichtärztlichem Personal, auch in den Oberhausener Kliniken ist, ergibt eine aktuelle Analyse des Statistikamtes des Landes NRW. Auf knapp 400 Ärztinnen und Ärzte kommen knapp 1900 Beschäftigte in anderen Bereichen.

Während NRW-weit der Anteil der Beschäftigten im nichtärztlichen Bereich in Teilzeit auf über 50 Prozent gestiegen ist, erreicht Oberhausen diesen Schnitt bereits seit Jahren. Mehr als die Hälfte des nichtärztlichen Personals in den Oberhausener Krankenhäusern arbeitet in Teilzeit.

Kliniken in Oberhausen: Viele Frauen in Teilzeit beschäftigt

Dass von den Teilzeitkräften die allermeisten Frauen sind, ist wenig überraschend. Und das aus zweierlei Gründen: Zum einen arbeiten in fast allen Berufen mehr Frauen in Teilzeit als Männer. Zum anderen arbeiten im nichtärztlichen Bereich in den Kliniken ohnehin zum überwiegenden Teil Frauen: Von exakt 1872 Arbeitskräften im Jahr 2022 waren laut Statistik 1503 Frauen. 921 Personen arbeiten in Teilzeit, davon 832 Frauen. >>> Mehr zum Thema: Gefährdet die Klinikreform die Krankenhäuser in Oberhausen?

In den Oberhausener Krankenhäusern arbeiteten im vergangenen Jahr 1122 Pflegekräfte. Trotz steigender Arbeitsbelastung ist die Zahl im Vergleich zum Vorjahr gesunken, 2021 waren noch 1173 Pflegekräfte in den Kliniken beschäftigt. >>> Auch interessant: Dreckiges Zimmer im Krankenhaus – Klinik entschuldigt sich

399 Ärztinnen und Ärzte waren im vergangenen Jahr in den Oberhausener Krankenhäusern beschäftigt. Hier sind beide Geschlechter etwas gleichmäßiger aufgeteilt – in 180 Frauen und dementsprechend 219 Männer. Bei den Teilzeitstellen liegen dann erwartungsgemäß die Frauen wieder deutlich vorn: Von 116 Teilzeitkräften in der Ärzteschaft waren im vergangenen Jahr 77 Frauen. >>> Lesen Sie auch: Ruhestand mit 94: Schwester Cordula zieht aus Klinik aus

NRW-weit arbeiten mehr Menschen in Krankenhäusern

Doch die Männer holen auf, zumindest im landesweiten Durchschnitt: Der Anteil teilzeitbeschäftigter Männer stieg 2022 in den NRW-Krankenhäusern gegenüber 2012 stärker an als bei den teilzeitbeschäftigten Frauen: 2022 war der Teilzeitanteil bei den Ärzten mit 18,3 Prozent mehr als doppelt so hoch wie zehn Jahre zuvor (2012: 8,7 Prozent). Beim nichtärztlichen Personal arbeitete gut ein Viertel (25,5 Prozent) der Männer in Teilzeit; 2012 hatte dieser Anteil bei 18,5 Prozent gelegen.

Insgesamt ist Zahl der Klinikbeschäftigten in Oberhausen in den vergangenen zehn Jahren leicht gesunken: Für 2012 ermittelten die Statistiker 2300 Angestellte, 2022 waren es 2271. Der NRW-Trend geht in eine andere Richtung: Mit 292.588 Beschäftigten waren Ende 2022 in den 333 nordrhein-westfälischen Krankenhäusern 18,3 Prozent mehr Personen tätig als im Jahr 2012.

