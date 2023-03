Oberhausen: Galeria-Filiale im Centro bleibt bestehen

Oberhausen. Die Warenhauskette will 52 Filialen schließen. Das Oberhausener Einkaufszentrum ist nicht betroffen. Die 200 Beschäftigten können aufatmen.

Die Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof will 52 ihrer Filialen schließen, um das Unternehmen zu retten. Das Centro Oberhausen ist nicht betroffen. Die Filiale soll wie die in Mülheim und Bochum bestehen bleiben. Damit behält das Centro Oberhausen einen seiner ersten Mieter. Die rund 200 Beschäftigten dürfen also erst einmal aufatmen.

Das Essener Unternehmen steckt zum dritten Mal in 13 Jahren in einem Insolvenzverfahren. Nach der Entscheidung des Aufsichtsrates am Montag werden im Ruhrgebiet die Filialen in Essen und Dortmund zum 1. Januar 2024 geschlossen. In Gelsenkirchen und Duisburg sollen bereits im Sommer 2023 die Türen zu gehen.

Erst vor wenigen Jahren modernisiert

In Oberhausen hatte das Unternehmen erst vor wenigen Jahren die Filiale modernisiert. Der Umbau der 17.000 Quadratmeter großen Fläche kostete rund fünf Millionen Euro.

Spekulationen, wie viele Filialen geschlossen werden, gab es schon lange. Deutschlandweit hat das Unternehmen rund 130 Filialen. Auch in Oberhausen war die Sorge unter den Mitarbeitenden groß, dass der Standort aufgegeben werden. Gegen 13.30 Uhr wurde die Filiale vorübergehend geschlossen, damit die Mitarbeitenden von der Filialleitung über die Standort-Entscheidung informiert werden konnten.

