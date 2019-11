Bei einer Fackelführung in Oberhausen die Stadt in einem anderen Licht sehen. Im Advent gibt es drei Termine.

Oberhausen: Gästeführer zeigen die Stadt bei Fackelschein

Oberhausen. Unter dem Motto „Erlebnis, Atmosphäre, Geschichten“ bieten die beiden Gästeführer Michael Weier und Ingo Dämgen in der Vorweihnachtszeit drei Fackelführungen an. Die Fackelführungen beginnen jeweils freitags (29. November, 13. und 20. Dezember) jeweils um 18 Uhr vor dem Rathaus Oberhausen an der Schwartzstraße und enden nach rund 90 Minuten auf dem Saporisha-Platz.

Neben den Fackeln erhalten die Teilnehmer eine kleine Stärkung vor Ort (Getränk, Süßes). Die Teilnahme ist kostenlos, doch wird ein Pfand in Höhe von 5 Euro pro Fackel erhoben, das nach der Führung erstattet wird. Um Anmeldung zu diesen Touren wird in der Tourist-Info gegenüber dem Hauptbahnhof am Willy-Brandt-Platz gebeten.

Soziale Stadt Oberhausen

Diese Führungen werden mit Mitteln aus dem Verfügungsfonds im Rahmen des Förderprogramms „Soziale Stadt Oberhausen Brückenschlag“ gefördert. Mit Hilfe der Verfügungsfonds-Mittel können Workshops, Ausstellungen und Mitmachaktionen, Straßen- und Nachbarschaftsfeste bis zu einem Betrag von 2000 Euro zu hundert Prozent gefördert werden. So können sich Bürger, Gewerbetreibende oder Vereine mit ihren Ideen in die Entwicklung und Belebung des Programmgebietes „Brückenschlag“ einbringen. Interessenten melden sich im Stadtteilbüro Brückenschlag an der Marktstraße 97 (Di, Mi und Fr 10-13 Uhr sowie Do 15-18 Uhr; 0208-82849086; info@brueckenschlag-ob.de).