Oberhausen: Future-Pop und German Open locken am Wochenende

Oberhausen. Ungewöhnliche Musik-Konzerte und Spitzentänzer sind am Wochenende (31. März bis 2. April) in Oberhausen zu sehen. Unsere fünf Tipps zum Ausgehen.

Top 1: VNV Nation versprechen Licht, Sound und Leidenschaft

Wer sich nicht zwischen opulenter Optik und feinen Klängen entscheiden kann, dürfte bei VNV Nation nicht gänzlich verkehrt liegen. Den irisch-englischen Musikern hat es der Future-Pop angetan. 1990 von Ronan Harris gegründet, kümmern sich VNV Nation rege um die Vermischung von elektronischer und orchestraler Musik.

Am Freitag, 31. März, startet ab 20 Uhr ihr Electric-Sun-Konzert in der Turbinenhalle. VNV (steht für Victory not Vengeance, also: Sieg, keine Rache) versprechen im Lipperfeld 24 ein Konzert mit Licht, Sound und Leidenschaft. Tickets kosten 48 Euro. www.turbinenhalle.de

Top 2: 2500 Tänzerinnen und Tänzer bei den German Open

Ein bisschen aus der Reihe tanzen. In Oberhausen ist das am Wochenende problemlos möglich. Die German Open 2023 locken 2500 Tänzerinnen und Tänzer in die Luise-Albertz-Halle. Gleich fünf Tage bleibt die Tanzelite in der Oberhausener Innenstadt. 600 Beiträge und 14 Disziplinen sind angekündigt. Die Sparten reichen von Hip-Hop, Musical, Ballett bis Breakdance.

Am Freitag, 31. März, Samstag, 1. April und Sonntag, 2. April glüht ab 10 Uhr in der Stadthalle das Parkett. Tageskarten kosten zwischen 24 und 30 Euro. Am Samstag und Sonntag stehen zudem Workshops auf dem Programm. Am Samstag gibt es ab 19 Uhr zusätzlich eine Abendgala. www.german-dance-unit.org

Top 3: Anonym - und doch ganz öffentlich im Gdanska

Als noch die Neue Deutsche Welle (NDW) in den 1980er Jahren ihr Unwesen an manchen Geschmacksknospen trieb, schlossen sich in Bottrop einige Schulfreunde zusammen, um gemeinsam zu musizieren. Nicht anonym, sondern ziemlich öffentlich.

Schließlich brachte es die Reviergruppe „Anonym“ bereits 1983 zu einem Auftritt vor einem Konzert von Herbert Grönemeyer. Seitdem ist viel passiert - und bei „Gitarrissimo 842“ rockt es am Freitag, 31. März, deshalb besonders. Das Konzert startet im Gdanska am Altmarkt um 20 Uhr. Tickets sind für 17 Euro zu haben. www.gdanska.de

Top 4: Vierfache Frauen-Power schallt im Resonanzwerk

Wer sich mit hartem Rock, Heavy Metal und Glam-Klängen aus den 80er Jahren vergnügen möchte, sollte seine Ohren am Freitag, 31. März, ohne Umwege ins Resonanzwerk steuern. Gleich vier Bands, überwiegend aus den Niederlanden, sorgen ab 20 Uhr am Annemarie-Renger-Weg 5 für berstende Boxen.

Dabei haben die Frauen das Heft ganz klar in der Hand. Neben The Dirty Denims, Why Amnesia und Gracefire sind die Mädels von Cobra Spell am Start, die zwar erst seit vier Jahren zusammen rocken, aber bereits eine beachtliche Fan-Zahl um sich scharen. Das Konzert startet um 20 Uhr. Die Tickets kosten im Vorverkauf 28 Euro plus Gebühren. An der Abendkasse werden 34 Euro fällig. www.resonanzwerk.de

Top 5: Popschlager-Titanen treffen sich in der Turbinenhalle

Wer auf die Schlagerbarden nicht verzichten möchte, kann am Samstag, 1. April, in der Turbinenhalle zulangen. Die Indoor-Festivalreihe „Best of Popschlager“ erwacht aus dem Winterschlaf und fährt auf, was in der Branche (Chart-)Rang und Namen hat.

Mit Norman Langen, Jörg Bausch, Mike Leon Grosch, Olaf Henning und Marie Reim sind genügend Verfechter der deutschsprachigen Stimmungsmusik an Bord. Los geht es im Lipperfeld 24 um 19 Uhr. Karten kosten 25 Euro plus Gebühren. www.turbinenhalle.de

