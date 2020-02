Oberhausen: Für Knöllchen-Affäre eventuell ein Ende in Sicht

Für die Knöllchen-Affäre von Sterkrade ist eventuell ein Ende in Sicht: Die Stadtverwaltung Oberhausen wird die Verkehrssituation auf der Weseler Straße zwischen Zechenstraße und Weierstraße zusammen mit der Polizei und der Straßenbaubehörde überprüfen, um dort gegebenenfalls die Möglichkeit zu schaffen, mit den Autos halb auf dem Gehweg zu parken (so genanntes „Hochbordparken“). Das berichtet die Stadtpressestelle auf Anfrage unserer Redaktion.

Anlass für diese Überprüfung ist unser Bericht vom 4. Februar, der die dortige Situation schilderte. Viele Jahre parkte zum Beispiel Anwohner Torsten Steingräber hier mit seinem Pkw „hochbord“, ohne dass es über all die Jahre Knöllchen gegeben habe. Ab etwa April 2019 habe dann eine schier endlose Knöllchenserie eingesetzt, offenbar initiiert durch einen eifrigen Hinweisgeber, der serienweise Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen plus Beweisfoto stellt und an die Stadtverwaltung schickt, die sich dann in der Pflicht sieht, diese Delikte zu verfolgen.

Rege Diskussion

Nach unserem ersten Bericht setzte sofort eine rege Diskussion über diesen Fall ein: Ein radfahrender Leser meldete sich und verwies darauf, dass Geh- und Radwege eindeutig keine Parkflächen seien; insofern führe unsere Darstellung in die Irre, weil sie das illegale Verhalten von Parksündern verteidige bzw. verharmlose.

Reicht der Zwischenraum zwischen markiertem Radweg und Straße aus, um hier das Hochbordparken zu legalisieren? Das ist hier an der Weseler Straße die zentrale Frage. Foto: Charlotte Lange / FFS

Aber es melden sich auch andere Leserinnen und Leser vor allem aus Sterkrade zu Wort, die die spezifische Situation in diesem Abschnitt der Weseler Straße genau kennen und regelmäßig dort ihren Pkw „hochbord“ parken, weil an dieser Stelle zwischen Zechenstraße und Weierstraße aus ihrer Sicht trotz des markierten Radweges genügend Platz bzw. Zwischenraum für ein solches Hochbordparken vorhanden sei.

Umfassende Prüfung angekündigt

Genau das will der Bereich Mobilität im Rathaus nun unter die Lupe nehmen und klären, ob dies tatsächlich so ist. Dann könnte hier ein entsprechendes Hinweisschild („Hochbordparken“) aufgestellt und das Parken in diesem Abschnitt auf diese Weise legalisiert werden. Ob es dazu kommt, ist allerdings noch offen. Die Prüfung läuft.

Info Bei privaten Anzeigen in der Pflicht „Es ist zutreffend, dass auch private Personen Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen erstatten können. Die Verwaltungsbehörde wird nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (Bußgeldstelle) auch künftig ihrer Verpflichtung nachkommen, Anzeigen von Privatpersonen zu bearbeiten.“ Das erklärt die Stadtpressestelle mit Blick auf die Situation an der Weseler Straße zwischen Zechenstraße und Weierstraße. Die Verwaltung bestätigt: „Es liegen auch private Anzeigen zu Verkehrsverstößen auf der Weseler Straße vor.“ Zur Anzahl dieser Anzeigen äußert sich die Stadt allerdings nicht.

Mit Blick auf unseren Bericht vom 4. Februar unterstreicht die Stadtpressestelle, dass die Straßenverkehrsordnung (StVO) klar und eindeutig sage, dass das Parken auf Gehwegen verboten ist, wenn es nicht durch Hinweisschilder ausdrücklich erlaubt ist. Die Stadtverwaltung bringt das so auf den Punkt: „Nach § 2 der Straßenverkehrsordnung haben Fahrzeuge die Fahrbahn zu nutzen. Nach § 49 Abs. 1 Nr. 2 StVO handelt ordnungswidrig, wer gegen eine Vorschrift über die Straßenbenutzung durch Fahrzeuge nach § 2 StVO verstößt.“

Anwalt ist längst eingeschaltet

Bei Torsten Steingräber füllt der Streit ums Parken an der Weseler Straße unterdessen bereits komplette Aktendordner. Der Oberhausener geht davon aus, dass er seit April 2019 wegen des eifrigen Hinweisgebers 20-Euro-Knöllchen in beträchtlicher vierstelliger Bußgeld-Gesamtsumme erhalten hat. Er steht mit der Stadtverwaltung fortlaufend in Kontakt, hat längst einen Anwalt eingeschaltet und nach eigenen Angaben auch schon vor dem Amtsgericht erfolgreich Widerspruch gegen einzelne Knöllchen eingelegt. Mittlerweile parke er in der Regel nicht mehr an der umstrittenen Stelle, sagt der Sterkrader. Er setze jetzt darauf, dass die Stadt die Verkehrssituation umfassend prüfe und neue regele.

Stadtverwaltung appelliert

Die Stadtverwaltung ist derweil sichtlich um Deeskalation bemüht und hat dazu folgenden, ergänzenden Rat parat: „Betroffene können durch ihr verkehrsgerechtes Verhalten ab sofort dazu beitragen, die Lage ,zu normalisieren’.“