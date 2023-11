Oberhausen: Für das Rudelsingen im Advent gibt’s noch Karten

Oberhausen. Zum Rudelsingen im weiten Rund des Oberhausener Niederrhein-Stadions ist Jung und Alt eingeladen. Wer dieses Mal für die Musik sorgt.

Ob Kinder oder Enkel, Eltern oder Großeltern: Am Samstag vor dem zweiten Advent ist die ganze Familie zum Weihnachtssingen ins Niederrhein-Stadion eingeladen.

Alle Jahre wieder schließen sich der Oberhausener Energieversorger EVO und Rot-Weiß Oberhausen zusammen, damit über 1000 Kehlen bekannte und beliebte Weihnachtslieder schmettern können. Das Stadion ist zum dritten Mal der Ort, an dem die sangeslustigen Gäste zusammenkommen.

Das bekannte Team Rautenberg stimmt die Lieder an

Dieses Mal gibt es allerdings eine Änderung im Programm: Hat sonst der Sänger und Comedian Nito Torres die Songs angestimmt und das Publikum durch den Abend begleitet, gibt sich dieses Mal das Team Rauterberg die Ehre. Genauer gesagt werden David Rauterberg, der seine Gitarre mitbringt, und Matthias Schneider am Klavier erwartet. Gut zwei Stunden lang gibt’s kräftig was auf die Ohren. Da dürfte White Christmas und Last Christmas erklingen oder auch die Gassenhauer unter den Weihnachtsliedern wie „Oh Tannenbaum“ oder „O Du Fröhliche“. Das Team ist im Übrigen in Oberhausen keineswegs unbekannt, trat beispielsweise zum Rudelsingen sommerlicher Hits im besagten Stadion auf.

Wer nun Sorge hat, für den Abend reiche sein Gesangstalent vielleicht nicht aus, kann solche Bedenken beruhigt beiseite schieben. Jeder kann, jeder soll nach Herzenslust miteinstimmen, wenn das Team Rautenberg loslegt. Sollte jemand nicht ganz oder auch überhaupt nicht textsicher ist, kann er auf Liederhefte zurückgreifen, erklärt eine Sprecherin von EVO.

Weihnachtssingen: Vorher lädt der Budenzauber zum Verweilen an

Das Spektakel beginnt am Samstag, 9. Dezember, um 18 Uhr. Bereits zwei Stunden vorher startet der Budenzauber im Stadion. An den Ständen von heimischen Händlern und Vereinen gibt’s manches Mitbringsel. Glühwein, Mandeln und viele weitere Leckereien bereichern das Angebot.

Erwachsene zahlen pro Person fünf Euro Eintritt, Kinder bis einschließlich zwölf Jahren zwei Euro und erhalten bei Vorlage ihrer Eintrittskarte vor Ort ein kostenloses Heißgetränk.

Tickets gibt es im RWO-Ticketshop unter www.lms-ticket.de/rwo und an allen bekannten Vorverkaufsstellen von Rot-Weiß Oberhausen. Darunter sind unter anderem die Tourist-Informationen im Westfield Centro und am Hauptbahnhof.

