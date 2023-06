Oberhausen: Friedensdorf braucht dringend Sachspenden

Oberhausen. Das Friedensdorf hilft kranken und verletzten Kindern aus Kriegs- und Krisengebieten – und ist auf Unterstützung angewiesen.

Das Friedensdorf International hofft auf Unterstützung. Für die Versorgung verletzter Kinder, die in Oberhausen untergebracht sind, werden dringend Sachspenden benötigt. Auch Sachspenden für die „Interläden“ seien willkommen, so der Organisation in einer Mitteilung.

Besonders freut sich die Kinderhilfsorganisation über Bettwäsche, Schuhe und Kleidung in allen Größen (auch für Erwachsene). Sachspenden werden von montags bis freitags zwischen 8 und 16 Uhr sowie samstags zwischen 8 und 15.30 Uhr in der Zentralstelle an der Lanterstraße 21 in Dinslaken angenommen. Auch das Einsenden per Post ist möglich.

Bei Fragen stehen die Friedensdorf-Mitarbeitenden unter 02064 49740 zur Verfügung.

