Oberhausen. Wer die Freizeitrabattkarte Ruhrtopcard gewinnen will, muss sich sputen – bis zum Mittwoch 18. Dezember ist eine Gewinnspiel-Seite freigeschaltet.

Oberhausen: Freizeitrabattkarte Ruhrtopcard zu gewinnen

Gewinnen können Leser in diesem Jahr bei der neuen Verlosungsaktion der Funke-Mediengruppe die neue Freizeitrabattkarte „Ruhrtopcard 2020“. 95 Ausflugsziele, darunter viele Zoos und Schwimmbäder, können mit der Karte einmalig kostenfrei besucht werden; über 50 Attraktionen immerhin zum halben Eintrittspreis, darunter sieben in den Niederlanden.

Günstigerer Preis für Abonnenten

Abonnenten erhalten bis zum 31. Dezember 2019 die „Ruhrtopcard 2020“ zum Abovorteilspreis: 50 Euro statt 56 Euro für Erwachsene. Jede zweite Karte gibt es für 42 Euro statt 56 Euro (Erwachsene) und 34 Euro statt 36 Euro für Kinder (Jahrgänge 2006 bis 2015). Die Karte ist im Internet mit Angabe der Abonummer zum Rabattpreis erhältlich: https://leserladen.waz.de/ruhr.topcard/.

Im nächsten Jahr gibt es mehrere Freizeitattraktionen, die neu Rabatte für Ruhrtop-Karteninhaber gewähren. So genießt man freien Eintritt im Gasometer Wuppertal, in der Kluterthöhle (Ennepetal), im Schalke Museum (Gelsenkirchen), in die Siku/Wiking Modellwelt (Lüdenscheid), ins Wananas Sport- und Erlebnisbad (Herne) und für Fahrten mit der Weißen Flotte (Düsseldorf/Duisburg).

Halber Preis für Arena-Tour Schalke

Den halben Preis berechnen folgende neue Ruhrtopcard-Partner: Arena Tour Schalke (Gelsenkirchen), Augmented Climbing Hall (Dortmund), Bungee Jumping Duisburg, Schwarzlicht Semester (Essen, Bochum, Marl, Münster), Superfly Air Sports (Duisburg, Düsseldorf, Dortmund), Starlight Express (Bochum). In Oberhausen machen traditionell der Aquapark, die Ludwiggalerie im Schloss Oberhausen und das Freibad Vonderort bei der Rabattaktion mit.

Wer eine Ruhrtopcard gewinnen will, sollte auf die Seite www.waz.de/ruhrtopcard-gewinnspiel gehen und mitspielen. Das Gewinnspiel läuft noch bis zum 18. Dezember 2019 einschließlich.