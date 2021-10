Oberhausen: Freiwilligendienst im Ausland wieder möglich

Oberhausen. In Südamerika und in Afrika können Oberhausener ab nächsten Sommer wieder einen Freiwilligendienst machen. Das müssen Bewerber jetzt wissen.

Ab Sommer 2022 können junge Menschen aus Oberhausen zwischen 18 und 28 Jahren wieder für ein Jahr einen Freiwilligendienst in Kinder- und Jugendeinrichtungen in Südamerika oder Afrika machen. Wegen der Corona-Pandemie konnte das Bistum Essen, das auch für Oberhausen zuständig ist, zwei Jahre lang keine Freiwilligen an die Partnereinrichtungen im Ausland schicken.

„Wir haben die Pandemie noch nicht überwunden, aber es sieht aktuell so gut aus, dass unsere Freiwilligen wieder sicher reisen können. Die Einrichtungen sind wieder geöffnet, es gibt Impfstoffe und die Freiwilligen sowie die Mitarbeitenden vor Ort sind geimpft und können sich testen“, erläutert Eva Rausche vom Bistum Essen. „Wir hatten hier viele enttäuschte junge Menschen, die gerne ins Ausland gegangen wären. Die Partner vor Ort freuen sich, dass es losgeht und haben unsere Freiwilligen sehr vermisst.“

Bewerben bis 15. Dezember

Engagierte junge Menschen können in vier Kinder- und Jugendeinrichtungen in Tansania, Peru, Panama und Costa Rica aushelfen. Wer sich bewerben möchte, kann das bis zum 15. Dezember 2021 per E-Mail mit Motivationsschreiben und aktuellem Lebenslauf an eva.rausche@bistum-essen.de erledigen.

Außerdem bietet das Seitenwechsel-Team drei Informations-Treffen per Zoom an, in denen das Programm vorgestellt und Fragen beantwortet werden. Die Treffen finden jeweils von 19 bis 20 Uhr am 27. Oktober, 18. November und 26. November statt. Den Link erhalten Interessierte auf Nachfrage bei Eva Rausch. Die notwendigen Kosten etwa für Flüge, Unterbringung, Seminare, Visa oder Gesundheitsvorsorge werden übernommen. Mehr Informationen gibt es unter seitenwechsel.bistum-essen.de und auf dem Freiwilligen-Blog unter blog.bistum-essen.de/seitenwechsel.

