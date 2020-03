Oberhausen: Frauengesundheitstage wegen Corona abgesagt

Oberhausen. Die Seminare, Vorträge, Lesungen und Filmvorführungen, die anlässlich der Frauengesundheitstage 2020 stattfinden sollten, sind abgesagt.

Angesichts der Corona-Pandemie sehen sich auch die Organisatorinnen der Frauengesundheitstage 2020 in der Pflicht, alle Veranstaltungen ausfallen zu lassen.

Die Workshops, Vorträge, eine Lesung und ein Kinovormittag sollten zwischen dem 22. März und 4. April unter dem Motto „FrauenLos – MakelLos“ Aspekte rund um das Körperbild oder eigene und fremde Erwartungen in den Fokus rücken. Am 25. März sollte Autorin Susanne Fröhlich ihr Buch „Ausgemustert“ vorstellen, bereits erworbene Karten für diese Lesung können bei der jeweiligen Verkaufsstelle zurückgegeben werden. Das Netzwerk Frauen und Gesundheit Oberhausen wird zu gegebener Zeit bekannt geben, ob die Frauengesundheitstage 2020 in diesem Jahr nachgeholt werden können.