Oberhausen: Frauen ziehen zum Weltgebetstag an einem Strang

Oberhausen. Frauen aus dem Stadtnorden von Oberhausen appellieren: „Kommen Sie am 6. März zum Weltgebetstag, damit wir gemeinsam aufstehen für den Frieden!“

Ökumenische Zusammenarbeit aus besonderem Anlass: Zum Weltgebetstag schließen sich die Frauen der kfd St. Clemens, Herz Jesu und Liebfrauen mit den evangelischen Gemeinden der Christuskirche, Friedenskirche und Mozartstraße in Oberhausen-Sterkrade zusammen.

Der ökumenische Gottesdienst am Freitag, 6. März, beginnt 15 Uhr in der evangelischen Christuskirche an der Weseler Straße. Das afrikanische Land Simbabwe wird in diesem Jahr vom Team des Weltgebetstags in den Blick genommen. Im entsprechenden Bibeltext heißt es: „Steh auf und geh!“ Und so formulieren die beteiligten Frauen aus dem Stadtnorden denn auch: „Kommen Sie zum Weltgebetstag, damit wir gemeinsam aufstehen für den Frieden!“ Mit der Kollekte an diesem Tag werden Frauen und Mädchen weltweit unterstützt.

Aber auch das Miteinander kommt nicht zu kurz: Nach dem Gottesdienst sind alle zum gemeinsamen Kaffeetrinken in den Gemeindesaal der Christuskirche eingeladen.

Pfarreiübergreifend in fünf Kirchen

Am 6. März wird pfarreiübergreifend in fünf Kirchen im Oberhausener Stadtnorden gleichzeitig der Gottesdienst zum Weltgebetstag gefeiert. Die Gottesdienste sind jeweils um 15 Uhr auch in St. Theresia vom Kinde Jesu, St. Josef Schmachtendorf, St. Josef Buschhausen und in der evangelischen Kirche Holten. Der Abendgottesdienst, der etwas meditativer gestaltet wird, findet um 19 Uhr in St. Theresia vom Kinde Jesu statt.

Bereits am 4. März um 16.45 Uhr treffen sich alle interessierten Sängerinnen zur Probe für den Weltgebetstag als „Projektchor“ in der evangelischen Christuskirche.