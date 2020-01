Oberhausen. In Oberhausen warten Bürger weniger lang auf ihre Steuerbescheide als im NRW-Schnitt. Besonders eine der beiden Behörden wird immer schneller.

Oberhausen: Finanzämter arbeiten überdurchschnittlich zügig

Die beiden Finanzämter in Oberhausen bearbeiten eingehende Steuererklärungen schneller als das Durchschnitts-Finanzamt in NRW. Dabei sind die Behörden landesweit ohnehin besonders fix: Im Ländervergleich landet Nordrhein-Westfalen bundesweit auf dem ersten Platz. Einen großen Schwung gemacht hat, wie bereits im Vorjahr, das Finanzamt Oberhausen-Nord.

Mit einer Bearbeitungszeit von im Schnitt 38,5 Tagen landet das Finanzamt auf Platz 14 aller 104 Finanzämter NRWs. Oberhausen-Süd kommt auf 44,2 Tage – Platz 36. Das geht aus einer Datenerhebung des Online-Portals „Lohnsteuer kompakt“ hervor. Der NRW-Schnitt liegt bei 47 Tagen.

Oberhausen-Nord legt einen Zahn zu

Die Verbesserung im Vergleich zu den Vorjahren ist im Norden deutlich: Mit 57,5 Tagen schnitt die Behörde im Oberhausener Norden 2017 noch vergleichsweise schlecht ab. 2018 waren es 47 Tage, im vergangenen Jahr dann 38,5 Tage. Jahr für Jahr erhebt „Lohnsteuer kompakt“ Daten und Zahlen der deutschen Finanzämter.

Die Bearbeitungszeit in Oberhausen-Süd bleibt dagegen vergleichsweise stabil: 44 Tage hat der Durchschnitts-Steuerzahler 2017 auf eine Antwort gewartet, 45,4 Tage waren es im Jahr 2018, im vergangenen Jahr 44,2.

Bereits im vergangenen Jahr erklärte die für Oberhausen zuständige Finanzdirektion Münster zu möglichen Gründen der Verbesserung einzelner Finanzämter generell keine Angaben zu machen. Die Erhebung des Portals „Lohnsteuer kompakt“ sei grundsätzlich „nicht wirklich aussagefähig“, hieß es Anfang 2019 auf Anfrage. Finanzämter ließen sich wegen ihrer unterschiedlichen Strukturen nur schwer miteinander vergleichen.

Bürger in Donauwörth warten 84,5 Tage

„Lohnsteuer kompakt“ macht es dennoch und kürt jedes Jahr auch das schnellste Finanzamt des Jahres. In diesem Jahr ist es die Behörde in Herne. 26,6 Tage dauert die Bearbeitung einer Einkommenssteuererklärung dort im Schnitt. Schlusslicht: die Außenstelle Donauwörth des Finanzamtes Nördlingen in Bayern. Dort liegt die Bearbeitungszeit bei 84,5 Tagen.

NRW-weit belegt Oberhausen-Nord Platz 14, bundesweit ist es Rang 24 – von insgesamt 518 Behörden. Oberhausen-Süd landet bundesweit auf Platz 78. Ein Blick in die Nachbarstädte Oberhausens: Dinslaken landet mit einer Bearbeitungszeit von 29,7 Tagen bundesweit auf dem zweiten Platz. Bottrop schafft es mit 43,1 Tagen auf Platz 66. Duisburgs bestplatzierte Behörde West schafft es auf Platz 84 (44,4 Tage), Mülheim auf Platz 85 (ebenfalls 44,4 Tage). Essens Finanzämter sind abgeschlagen, das bestplatzierte Amt Essen Nord-Ost landet mit 56,8 Tagen Bearbeitungszeit auf Rang 325.