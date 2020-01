Oberhausen. In Oberhausen brennt am Montag eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Die Feuerwehr rettet 16 Bewohner, darunter zehn Kinder, über Drehleitern.

Oberhausen: Feuerwehr rettet zehn Kinder aus brennendem Haus

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Barmingholtener Straße sind am Montagvormittag 13 Menschen verletzt worden. 16 Bewohner, darunter zehn Kinder, brachte die Feuerwehr Oberhausen über Dreh- und Steckleitern in Sicherheit.

Um kurz vor 11 Uhr wurde die Feuerwehr zu dem dreigeschossigen Wohnhaus im äußersten Nordwesten von Oberhausen gerufen. Beim Eintreffen der ersten Löschkräfte schlugen Flammen aus einer Wohnung im ersten Obergeschoss. Eine Wohnung habe dort „in voller Ausdehnung“ gebrannt, heißt es im Einsatzbericht der Feuerwehr.

Fluchtweg durchs Treppenhaus versperrt

40 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren an der Barmingholtener Straße präsent. Foto: Jörg Schimmel / FUNKE Foto Services

Dramatische Szenen an der Barmingholtener Straße: Bewohner in der zweiten und dritten Etage konnten wegen der starken Rauchentwicklung nicht durch das Treppenhaus aus ihren Wohnungen fliehen. Sie mussten auf das Eintreffen der Feuerwehrkräfte warten und standen hilfesuchend an den Fenstern und auf den Balkonen des Hauses. Unter den geretteten Menschen befand sich laut Feuerwehrsprecher Jörg Preußner auch eine taubstumme Familie mit zwei Kindern.

Die Verletzten wurden nach einer ersten Versorgung mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung vorsorglich ins Krankenhaus gebracht, ein Feuerwehrmann erlitt bei den Löscharbeiten leichte Verletzungen.

Brennbares Material entfernt

Auch nach dem Löschen des Flammen rückten Einsatzkräfte der Feuerwehr nochmals in die Brandwohnung vor und entfernten dort brennbares Innenmaterial, das sie über den Balkon der Wohnung ins Freie warfen, um so jedes Risiko auszuschließen, dass das Feuer nochmals aufflammt. Insgesamt waren rund 40 Einsatzkräfte der Feuerwehr über mehrere Stunden in den Einsatz eingebunden.

Wohnstraße gesperrt

Die Polizei war mit mehreren Streifenwagen vor Ort und sperrte die Barmingholtener Straße, eine Nebenstraße der Emmericher Straße, für den Verkehr. Die Kripo hat nun die Ermittlungen aufgenommen und wird die genaue Brandursache erkunden.