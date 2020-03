Oberhausen: Feuerwehr muss nach Sturm Bahngleis frei räumen

Auf der Bahnstrecke zwischen Oberhausen und Wesel, hier ein Archivbild, ging am Samstagnachmittag für drei Stunden nichts mehr, ein Baum gefährdete die Oberleitung.

Oberhausen. Der Sturm am Samstag war kräftiger als gedacht: Ein Baum legte den Zugverkehr zwischen Oberhausen und Wesel am Samstag für drei Stunden lahm.

Kurze, aber heftige Sturmböen haben der Feuerwehr am Samstagnachmittag insgesamt elf Einsätze im Stadtgebiet beschert. Gefordert waren die Einsatzkräfte vor allem in Barmingholten an der Bahnstrecke zwischen Oberhausen und Wesel, wo ein Baum den Zugverkehr für drei Stunden lahm legte.

Der Baum hatte sich durch die Böen, die mit 75 bis 100 Stundenkilometern über Oberhausen fegten, gefährlich nahe in Richtung Oberleitung geneigt – die Bahn sperrte die Strecke in Fahrtrichtung Emmerich daraufhin. Berufsfeuerwehr und die freiwillige Feuerwehr Sterkrade stutzten den Baum zwischen 16 und 18 Uhr und sorgten so wieder für freie Fahrt.

Tanne legt sich auf der Sperberstraße quer

Freie Fahrt verschaffte die Feuerwehr den Autofahrern zudem auf der Sperberstraße, wo sich am Samstagnachmittag gegen 15.30 Uhr eine zehn Meter große Tanne quergelegt hatte. Auch lose Dachziegel gefährdeten die Oberhausener Bürger an mehreren Stellen im Stadtgebiet – die Feuerwehr machte mit der Drehleiter kurzen Prozess. Menschen kamen zum Glück durch den Sturm nicht zu Schaden.