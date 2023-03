22 Einsatzkräfte der Feuerwehr Oberhausen waren am Donnerstag in Lirich im Einsatz. (Symbolbild)

Feuer Oberhausen: Feuerwehr löscht Brand in Produktionshalle

Oberhausen. Die Feuerwehr musste zu einem Einsatz im Liricher Gewerbegebiet ausrücken. In einer Halle war ein Feuer ausgebrochen. Verletzt wurde niemand.

Die Feuerwehr Oberhausen hat am Donnerstagabend, 9. März, einen Brand an einer Produktionshalle gelöscht. Das Feuer war in einer Produktionshalle im Liricher Gewerbegebiet Eisenhammer ausgebrochen. Beim Eintreffen der Feuerwehr befanden sich alle Mitarbeitenden bereits auf dem Sammelplatz. Wie die Feuerwehr mitteilt, wurde niemand verletzt.

Das Feuer war zwar schnell unter Kontrolle, die Löscharbeiten waren jedoch aufwendig. Die Feuerwehr stellte vor Ort eine starke Rauchentwicklung an der Produktionshalle fest. Um den Brand zu bekämpfen, mussten die insgesamt 22 Einsatzkräfte jede Menge glühendes Dämmmaterial entfernen. Der Einsatz dauerte rund zwei Stunden.

Warum das Feuer ausgebrochen ist, ist noch unklar. Laut Aussagen der Mitarbeitenden brannten Bauteile einer Heizungsanlage außerhalb des Gebäudes. Die automatische Brandmeldeanlage hatte daraufhin Alarm geschlagen.

