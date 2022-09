Oberhausen: Feuerwehr löscht Brand an der Tannenbergstraße

Die Feuerwehr löscht am Sonntag einen Brand in einem Wohnhaus an der Tannenbergstraße in Oberhausen.

Oberhausen. In der Küche einer Wohnung an der Tannenbergstraße hat es am Sonntag gebrannt. Menschen wurden nicht verletzt, die Feuerwehr war schnell vor Ort.

Ein Brand in der Küche einer Wohnung hat die Oberhausener Einsatzkräfte am Sonntag an die Tannenbergstraße geführt. Gegen 13.50 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert. Beim Eintreffen der Retter drang bereits dichter Rauch aus einem Fenster in der zweiten Etage des Wohnhauses.

Menschen waren zu diesem Zeitpunkt bereits außer Gefahr, alle Bewohner hatten das Gebäude aus eigener Kraft verlassen können. Ein Trupp der Feuerwehr hat das Feuer dann gelöscht. Die Polizei ermittelt nun die Brandursache.

