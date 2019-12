Zeugen gesucht Oberhausen: Feuer in Schmachtendorf – Unbekannter flüchtet

Oberhausen. Dank eines schnell handelnden Zeugens wurden Feuerwehr und Polizei prompt informiert. Die Fahnder suchen nun einen ca. 180 cm großen Mann.

Dramatische Minuten in Schmachtendorf: Nach seinem Training in der Sporthalle auf dem Gelände der Heinrich-Böll-Gesamtschule bemerkte am späten Dienstagabend ein Zeuge, dass die Außenfassade der Halle brannte.

Als der Mann sofort Feuerwehr und Polizei verständigte, sah er auch noch den Feuerschein der brennenden Außenbeleuchtung eines nahe gelegenen Wirtschaftsgebäudes. In diesem Augenblick fiel ihm ein Unbekannter auf, der vom Schulgelände flüchtete.

Der etwa 180 cm große Verdächtige trug dunkle Bekleidung mit einer Kapuze und hatte einen mittellangen Seitenscheitel, so die Beschreibung des Zeugen. Der Unbekannte flüchtete in Richtung Schmachtendorfer Straße.

Zuvor brannte bereits ein Papiercontainer

Der durch die Brände entstandene Schaden betrage einschließlich der Folgeschäden etwa 20.000 Euro, berichtet die Polizei. Kurz vor den beiden Bränden sei auf der Schmachtendorfer Straße/Lütticher Straße bereits ein Papiercontainer angezündet worden. Wer den Verdächtigen beobachtet hat oder Hinweise auf seinen Aufenthaltsort geben kann, meldet sich bitte beim Kriminalkommissariat 11 unter 8260 oder per Mail an oststelle.oberhausen@polizei.nrw.de