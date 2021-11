Feuerwehr Oberhausen: Feuer in leerstehender Halle - Polizei ermittelt

Oberhausen. Ein Brand auf einem ehemaligen Firmengelände hat die Feuerwehr Oberhausen in der Nacht zu Sonntag beschäftigt. Nun ermittelt die Polizei.

Brandrauch aus einer leerstehenden Halle an der Stadtgrenze zu Essen hat am Samstagabend die Feuerwehr Oberhausen alarmiert. Auch Feuerwehrleute der Feuerwehr Essen halfen bei der Brandbekämpfung mit.

Als die Feuerwehr am Brandort gegen 22.50 Uhr eintraf, drang dichter Rauch aus dem Gebäude, teilte die Feuerwehr Oberhausen in der Nacht zu Sonntag mit. Vom Boden und von einer Drehleiter aus wurden die Flammen bekämpft.

Einsatz stellte Feuerwehr vor Probleme

Etwa drei Stunden dauerte der Einsatz, bis das Feuer unter Kontrolle und schließlich gelöscht war, berichtete die Feuerwehr um 2.28 Uhr. „Nachlöscharbeiten und die Kontrolle angrenzender Gebäude waren wegen der Bauweise schwierig“, teilte die Feuerwehr mit.

Auch der Einsatzort stellte die Feuerwehr vor eine Schwierigkeit, hieß es am Sonntagmorgen in der Leitstelle: „Das Gebäude steht auf Oberhausener Stadtgebiet hat aber die postalische Anschrift in Essen“, sagte ein Mitarbeiter. Letztlich sei die Oberhausener Feuerwehr federführend bei dem Einsatz gewesen, aus Essen wurde ein Löschfahrzeug zur Unterstützung geschickt.

Insgesamt waren 25 Einsatzkräfte vor Ort. Zur Brandursache ermittelt nun die Polizei. (dae)

