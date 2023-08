Malaktion am 24. August 2022 auf dem Altmarkt in Alt-Oberhausen.

Festprogramm Oberhausen feiert am 24. August ukrainische Unabhängigkeit

Oberhausen. Das Zentrum Altenberg wird am 24. August von den Farben gelb und blau geprägt: Ab 17.30 Uhr gibt es ein Programm zur ukrainischen Unabhängigkeit.

Der in Oberhausen neu gegründete deutsch-ukrainische Integrationsverein Gromada.ua lädt am Donnerstag, 24. August, ab 17.30 Uhr ins Zentrum Altenberg an der Hansastraße ein: Dort wird mit einem bunten Programm der ukrainische Unabhängigkeitstag begangen.

Es wird zunächst eine Schweigeminute für die Opfer des Krieges abgehalten; Kinder stellen im weiteren Verlauf die einzelnen Regionen der Ukraine vor. Musik- und Tanzbeiträge runden das Programm ab. Auch Oberbürgermeister Daniel Schranz wird im Zentrum Altenberg erwartet.

Zeichen für Frieden und Unabhängigkeit

Bereits im August 2022 hatte es in Oberhausen eine Feuer zum ukrainischen Unabhängigkeitstag gegeben, damals mit einer Mal- und Fotoaktion auf dem Altmarkt. Gelbe und blaue Luftballons starteten von der Siegessäule aus in den Himmel und setzten so ein Zeichen für den Frieden und die Unabhängigkeit des von Russland angegriffenen Landes.

