Oberhausen: Feierabendmarkt im Altenberg wird feurig-scharf

Am 23. Februar öffnet der Oberhausener Feierabendmarkt wieder in seinem Winterquartier im Zentrum Altenberg. Das Foto stammt aus dem Jahr 2021.

Oberhausen. Scharfe Currywurst und feurige Cocktails gibt es beim ersten Oberhausener Feierabendmarkt des neuen Jahres. Musikalisch wird’s ebenfalls.

Der Termin für den ersten Oberhausener Feierabendmarkt im neuen Jahr steht schon länger fest: Am 23. Februar wird von 16 bis 20 Uhr im Zentrum Altenberg wieder geschmaust und geschlürft. Nun steht auch das Motto fest – und das ist nichts für sensible Geschmacksknospen. Es wird scharf.

Mit dabei sind alte Bekannte, die aber Neues anbieten. So gibt’s die klassische Currywurst von Metzger Bischoff dieses Mal auch mit extra scharfer Sauce. Und die Thai-Spezialisten von Kin Kao würzen auf Wunsch auch besonders feurig.

Cocktailshaker Kevin von den Pottshakern ist zwar zum ersten Mal beim Feierabendmarkt dabei, passt sich dem Motto aber problemlos an: Neben klassisch-fruchtigen Cocktails hat auch er eine feurig-scharfe Variante im Angebot.

Jazz und Evergreens in der Schlosserei

Ebenfalls vertreten sind Che Vegan und Grubenmädchen Eva mit ihrem leckeren Gin. Es gibt New Yorker Hot Dogs und edle Tropfen von Marcel Habendorf, Sommelier vom Weinfachhandel Amphoria, und Sebastian Vogt, erfahrener Gastronom bei RWO. Dazu ein bisschen Pasta gefällig? Mac by Mölle bietet Makkaroni aus dem Käselaib an.

Der Oberhausener Messerschärfer Michael Opolka schärft mitgebrachte Messer und Scheren. Die Kopper-Sisters bauen einen Mode-Stand auf, das Strickcafé für soziale Projekte verkauft Handgestricktes. Der Erlös geht auf das Hilfskonto der Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien. Für die Erdbebenopfer wird an diesem Tag auf dem gesamten Feierabendmarkt gesammelt.

Musikalisch untermalt wird das große Schmausen vom Musikerduo Matthias Dümmke (Klavier) und Andre Meisner (Saxophon), das Jazz und populäre Evergreens in der Altenberger Schlosserei spielen.

