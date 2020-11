Oberhausen: Fast 600 Kinder und Jugendliche in Quarantäne

Oberhausen. Fast 40 Prozent der Oberhausener, die daheim in angeordneter Corona-Quarantäne sitzen, sind Kinder und Schüler. Noch nie war die Zahl so hoch.

In Oberhausen sitzen derzeit so viele Kinder und Jugendliche in angeordneter Corona-Quarantäne wie noch nie zuvor: Fast 600 Schüler und Kita-Kinder müssen nach Anweisung des Oberhausener Gesundheitsamtes zu Hause bleiben (exakt 587). Darunter sind nach Angaben der Stadt-Pressestelle 444 Schüler und 143 Kita-Kinder.

Außerdem müssen noch über 50 Lehrerinnen und Erzieherinnen ihre Zeit in Quarantäne verbringen. Insgesamt befinden sich 1525 Oberhausener in Quarantäne, darunter eben 38 Prozent Kinder und Jugendliche.

Zugleich sind im Stadtgebiet mittlerweile über 50.000 Corona-Tests seit Ausbruch der Pandemie an Oberhausener Bürgern vollzogen worden, exakt waren es 50.207. Vor einem Monat lag dieser Wert bei 42.851.

Weitere Oberhausener Schulen und Kindergärten betroffen

Nach Mitteilung der Stadt vom Mittwoch sind weitere Schulen und Kitas von Corona-Infektionen mit anschließender Quarantäne-Anordnung betroffen: Heinrich-Böll-Gesamtschule (ein infizierter Schüler, sieben weitere Schülerinnen und Schüler bis zum 2. Dezember in Quarantäne), Bertha-von-Suttner-Gymnasium (ein infizierter Schüler und vier Mitschüler bis zum 26. November in Quarantäne sowie ein weiterer infizierter Schüler mit vier Mitschülern bis zum 29. November in Quarantäne), Hans-Böckler-Berufskolleg (ein infizierter Schüler, vier weitere Schüler bis zum 26. November in Quarantäne), Schule an der Hagedornstraße (eine infizierte Lehrerin, zwölf Schüler und sieben pädagogische Fachkräfte bis zum 6. Dezember in Quarantäne) sowie die Gesamtschule Osterfeld (ein infizierter Schüler und zwei seiner Mitschüler bis zum 30. November in Quarantäne).

In den Kindertagesstätten tauchte nur ein neuer Fall auf: In der Evangelischen Kita Friedenskirche müssen wegen einer infizierte Erzieherin 14 Kinder und fünf Pädagoginnen bis zum 26. November in Quarantäne.