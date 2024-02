Oberhausen: Fast 400 Menschen wurden 2022 eingebürgert

2022 wurden in Oberhausen fast 392 Menschen eingebürgert.

Die Zahl der Einbürgerungen ist in den vergangenen Jahren gestiegen. Sie erreicht allerdings noch lange nicht den Höchststand der 2000er Jahre.

In Oberhausen steigt wie in anderen NRW-Kommunen die Zahl der Einbürgerungen. Laut aktuellen Zahlen der Landesstatistiker IT.NRW wurden im Jahr 2022 exakt 392 Menschen eingebürgert. Das waren knapp 100 mehr als im Jahr zuvor (291) und mehr als doppelt so viele wie im Jahr 2020 (156).

Dieser Anstieg hat nichts mit dem Ukraine-Krieg zu tun, auch wenn durch den russischen Angriffskrieg tausende Menschen nach Oberhausen geflüchtet sind. Die Einbürgerung ist gewöhnlich erst nach acht Jahren möglich. Unter gewissen Umständen, beispielsweise durch den Abschluss eines Integrationskurses, kann sie auf sieben Jahren verkürzt werden. Nach sechs Jahren ist eine Einbürgerung möglich, wenn der Antragsteller eine besondere Integrationsleistung vorweisen kann.

Einbürgerungen: Höchstwerte im Jahr 2000

Der landesweite Anstieg der Zahl ist laut IT.NRW maßgeblich auf die Einbürgerung syrischer Staatsbürger zurückzuführen. Wegen des Bürgerkriegs waren hunderttausende Syrer und Syrerinnen 2015 nach Deutschland geflohen. NRW-weit zählten die Statistiker 2022 insgesamt 40.626 Einbürgerungen. Das war eine Steigerung um 39,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Ähnlich wie Oberhausen verzeichnen auch die Nachbarstädte Essen, Duisburg und Mülheim einen Anstieg.

Landesweit markiert der Wert einen Höchststand seit 2003. In Oberhausen wurden auch im Jahr 2015 exakt 392 Einbürgerungen gezählt. 2013 und 2012 lag die Zahl der Einbürgerungen höher als 400.

Die aktuelle Statistik reicht bis ins Jahr 2000 zurück und zeigt: Damals waren die Zahlen deutlich höher. 2000 wurden in ganz NRW mehr als 65.000 Menschen eingebürgert. In Oberhausen waren es 640. Ursächlich für diesen Anstieg dürfte der Bosnienkrieg sein, der Anfang der 1990er Jahre ausbrach.

