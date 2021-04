Oberhausen: Falscher Wasserwerker stiehlt Geld und Papiere

Oberhausen. Dreist und trickreich verschaffen sich Unbekannte Einlass in die Wohnungen von Senioren in Oberhausen. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein Mann, der sich als Wasserwerker ausgab, ist in die Wohnung eines Oberhauseners eingedrungen und hat eine Tasche mit Bargeld und Papieren gestohlen.

Bereits am Dienstag, 27. April, kam es zu der Tat gegen 14 Uhr an der Sterkrader Straße. Der Senior (86) entdeckte den Diebstahl aber erst am Donnerstag, 29. April.

Der falsche Wasserwerker schellte an der Tür des Oberhauseners. Unter dem Vorwand, es sei zu einem Wasserrohrbruch gekommen, gelangte er in die Wohnung. Zunächst hielt der Fremde sich im Badezimmer auf und drehte das Wasser auf. Während der Senior im Badezimmer verbleiben sollte, verließ der Mann das Badezimmer und durchsuchte anscheinend die Wohnung.

Anschließend behauptete er, in den Keller gehen zu müssen, verschwand dann allerdings. Erst am Donnerstag, 29. April, stellte der Senior den Verlust der Tasche fest. Täterbeschreibung: männlich, 45 bis 50 Jahre alt, schlank, ca. 1,70 Meter groß, blaue Arbeitskleidung (Hose, Jacke), keine Schutzmaske, dunkle, kurze Haare.

Weiterer Fall: Alte Dame angesprochen und deren Wohnung betreten

Am Mittwoch, 28. April, ist es gegen gegen 12.30 Uhr an der Hartmannsweilerstraße zu einer ähnlichen Tat gekommen: Ein Mann hat versucht, einer alten Dame (81) Wertgegenstände aus ihrer Wohnung zu stehlen. Der Mann sprach die alte Dame zunächst als Beifahrer aus einem Fahrzeug heraus an und behauptete, ein Kollege ihres Mannes gewesen zu sein. Die Frau ließ den Unbekannten in ihre Wohnung. Dieser betrat verschiedene Zimmer, erklärte wie schön die Wohnung sei und öffnete dabei verschiedene Schubladen. Unter anderem fragte er auch nach Bargeld und Schmuck.

Anschließend verabschiedete er sich und verließ die Wohnung wieder. Bisher konnte nicht festgestellt werden, ob der Täter tatsächlich etwas entwendet hat.

Die Personenbeschreibung: ca. 80 Jahre alt, 1,60 Meter, hagere Statur, dünnes und kurzes helles oder graues Haar, spricht akzentfrei Deutsch, bekleidet mit hellem Pullover, darunter ein helles Hemd, beige Hose; der Fahrer des Kleinwagens konnte nicht beschrieben werden.

Kommissariat 22: „Zeugen bitte melden!“

Das Kommissariat 22 der Polizei Oberhausen sucht in beiden Fällen Zeugen unter 0208 8260 oder poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de.

