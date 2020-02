Die Oberhausener und das Parken: Es ist eine unendliche Geschichte, der sich dank des Hinweises eines Lesers ein weiteres Kapitel hinzufügen lässt. Die folgende Erzählung bedient sich eines wohlbekannten Figurenrepertoires, als da wären: ein verärgerter Bürger, eine Politesse und eine nicht ganz einwandfrei funktionierende Parkuhr.

Es begab sich zu einer Zeit an einem frischen Morgen, da sich Herr K. aus Frintrop, seines Zeichens Rentner, mit seinen Freunden zu einem gemütlichen Frühstück in einem Café in der Oberhausener City verabredete. Für den Parkautomaten an der Goebenstraße fehlte ihm allerdings das nötige Kleingeld. Deswegen eilte der Mann davon, um möglichst flott einen Geldwechsler zu finden. So schnell die Suche von Erfolg gekrönt war, so unverhofft kam die Bestrafung.

Ordnungsamt stellt Knöllchen schon für 9.01 Uhr aus

An der Windschutzscheibe seines Automobils heftete ein kleiner weißer Zettel: ein Knöllchen – ausgestellt um 9.01 Uhr. „So eine Frechheit“, dachte sich Herr K., der natürlich wusste, dass die kostenpflichtige Parkzeit in Oberhausen um Punkt 9 Uhr beginnt. „Unmöglich, dass hier so gnadenlos abkassiert wird“, kochte der Mann vor Wut.

Der Urheber des Verwarngeld einfordernden Zettels (zehn Euro) war an jenem Morgen allerdings noch in Sichtweite: Eine Dame im dunkelblauen Dress, darauf hell reflektierende Lettern, in der Hand ein kleines graues Gerät haltend: eine Politesse. Empört sprach Günter K. die Dame an. Die habe dann aber offenbar entwaffnend geantwortet, dass es ihr leidtue, aber nun mal ab 9 Uhr aufgeschrieben würde. Den „Vorgang“ habe sie nicht mehr rückgängig machen können; sie bat den erbosten Herrn K., Einspruch bei der Bußgeldstelle einzulegen.

Einspruch per E-Mail wurde nicht akzeptiert

Gesagt, getan: Doch damit ging für Herrn K. der Ärger weiter. So habe es lange gedauert, den richtigen Ansprechpartner an den Apparat zu bekommen. Und als dann sein Einspruch schriftlich vorlag, hieß es, dieser sei unzulässig, weil nicht unterschrieben. Hätte er das Schreiben doch nicht per E-Mail übersandt, ärgert sich der Gescholtene im Nachhinein. Herr K. gab letztlich nach und zahlte am Ende mit allen Mahnbescheiden 42 Euro.

Doch wenig später fiel dem danach geflissentlich auf das Mitführen von Kleingeld achtenden Autofahrer auf, dass einige Parkuhren in der Innenstadt nicht richtig gehen – Beispiel: Stöckmannstraße, ein sichtlich altes Modell. Günter K. fotografierte den Automaten und zum Vergleich die Uhr seines Smartphones. „Da ist ganz deutlich der Vorlauf der Parkuhr von zwei Minuten zu erkennen“, meint Günter K. und weiß gleich einen Zusammenhang herzustellen. „In meinem Fall bedeutet es, dass ich eigentlich um 8.59 Uhr geparkt habe und nicht wie auf dem Knöllchen angegeben um 9.01 Uhr.“

Alte Parkuhren können die falsche Zeit anzeigen

Oberhausen So funktionieren die Parkautomaten Nach Angaben der Stadt hat jeder Parkscheinautomat seinen eigenen Hauptprozessor (CPU). Dieser steuert die elektronischen Schaltungen mit Uhrzeitverwaltung und täglichem Abgleich bei einer Funkanbindung. Alle Parkautomaten, bis auf die Altmodelle vom Typ102, laufen zeitlich synchron und gleichen ihre Zeit mit einem zentralen Server ab. An den neuen „vernetzten“ Automaten ist es in letzter Zeit immer Mal wieder zu Ausfällen gekommen, etwa am DGB-Parklatz an der Friedrich-Karl-Straße. Autofahrern war es zeitweise nicht möglich, einen Parkschein zu ziehen.

Ein Kuriosum, dass die Stadt auf Nachfrage wie folgt einzuordnen weiß: Geringe Abweichungen von ein bis zwei Minuten seien bei den Altmodellen (MP102 ohne Funk) tatsächlich möglich. Diese Automaten würden allerdings fast täglich von Service-Mitarbeitern manuell abgeglichen. Genauso würden Politessen bei ihren Rundgängen aber auch die Uhrzeiten überprüfen und Abweichungen melden. Ob die Politesse im Falle von Herrn K. dieser Pflicht nachgekommen ist, ist nicht mehr nachzuvollziehen.

Anders verhält es sich mit den funkgesteuerten Parkscheinautomaten: Diese werden nach Angaben der Stadt täglich um 5 Uhr mit der Uhrzeit eines zentralen Computers abgeglichen, laufen also alle synchron. Etwaige Abweichungen gibt es keine.

Wäre Herrn K. dies doch vor Verschriftlichung seines Einspruchs bekannt gewesen. Beim nächsten zeitlich knappen Knöllchen hat er es im Hinterkopf. Und weiß: Ab 9 Uhr wird kassiert, eine Karenzzeit gibt es nicht.