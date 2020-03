Oberhausen: Fallzahl steigt weiter, nun 35 Corona-Infizierte

Oberhausen. Die Stadtverwaltung hat am Freitagnachmittag die aktuellen Corona-Fallzahlen veröffentlicht: Nun gibt es 35 bestätigte Infizierte in Oberhausen.

Die Fallzahlen erhöhen sich weiter: In Oberhausen lag die Zahl der bestätigten Corona-infizierten am Freitag (20. März, Stand: 11 Uhr) bei 35, Donnerstagfrüh waren es noch 26. Insgesamt 247 Personen befinden sich nun in häuslicher Quarantäne. 108 Personen wurden aus der häuslichen Quarantäne entlassen.

Die Stadtverwaltung setzt auf kontinuierlichen Kontakt zu ratsuchenden Bürgern: Oberhausener haben am Donnerstag, 19. März, knapp 500 Mal das Bürgertelefon zu Fragen rund um das Thema Corona angerufen. Die Kolleginnen und Kollegen im Rathaus arbeiten laut Stadtpressestelle dauerhaft an Frage- und Antwortlisten, um möglichst schnell unbeantwortete Fragen klären zu können. Der Krisenstab bittet hier um ihr Verständnis, dass aufgrund der sich schnell ändernden Lage nicht immer alles sofort beantwortet werden kann.

Wartezeiten verringert

An der mobilen Teststation Lindnerstraße konnten durch die feste Terminvergabe für den Drive-In-Test die Wartezeiten an der Station deutlich verringert werden. Das DRK testet jeden Tag 100 Patienten. Auch am Freitag, 20. März, und am Samstag, 21. März, war bzw. ist der Test von jeweils 100 Patienten laut Stadtverwaltung sichergestellt. Am Sonntag, 22. März, ist die mobile Teststation allerdings geschlossen.

Seit Donnerstag, 19. März, gibt es ein weiteres abgestimmtes Verfahren der Übermittlung von Ergebnissen. Die Ergebnisse der Corona-Tests werden durch das Labor an den niedergelassenen Hausarzt geschickt und dem Patienten durch den Hausarzt mitgeteilt. Positive Testergebnisse werden dem städtischen Gesundheitsamt gemeldet.